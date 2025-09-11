Punjabराज्य

पंजाब बाढ़: 2185 गांव और 3.88 लाख लोग प्रभावित, 53 की मौत, बचाव में NDRF और फौज तैनात

Amzad Khan11 September 2025 - 5:49 PM
1 minute read
Punjab Flood Relief
पंजाब में बाढ़ के दौरान राहत कार्य में जुटी NDRF और सेना की टीमें, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए

Punjab Flood Relief : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहाँ बताया कि बाढ़ के दौरान पिछले 24 घंटों में प्रदेश में और 88 गांव, 374 व्यक्ति तथा 55 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब तक प्रदेश के 22 जिलों में प्रभावित गांवों की कुल संख्या 2185 और प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 3,88,466 तक पहुंच गई है.

53 मौतें, 115 राहत कैंपों में 4533 लोग

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान फिरोजपुर में एक और व्यक्ति की जान चली गई है, जिससे 15 जिलों में कुल मृतकों की संख्या 53 हो गई है. उन्होंने बताया कि पठानकोट में तीन व्यक्ति अभी भी लापता हैं. उन्होंने आगे बताया कि इसी अवधि में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 91 और लोगों को बाहर निकाला गया है, जिससे अब तक बचाए गए लोगों की संख्या 23,297 हो गई है. वर्तमान समय में प्रदेश भर में 115 राहत कैंप जारी हैं, जिनमें 4533 लोग बसेरा कर रहे हैं.

बाढ़ से 1.91 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद

फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी साझा करते हुए स हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि 18 जिलों में क्षतिग्रस्त फसलों का कुल रकबा 1,91,981.45 हेक्टेयर तक पहुंच गया है. राजस्व मंत्री ने बताया कि 10 सितंबर तक 22 जिलों के 2185 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तथा प्रभावित आबादी की संख्या 3,88,466 तक पहुंच गई है.

बाढ़ राहत में NDRF-सेना की टीमें और 30 हेलीकॉप्टर तैनात

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एन.डी.आर.एफ की 14 टीमें, एस.डी.आर.एफ की 2 टीमें, फौज की 18 टुकड़ियां तथा 1 इंजीनियर टास्क फोर्स तैनात है. भारतीय वायुसेना एवं फौज के लगभग 30 हेलीकॉप्टर बचाव कार्यों में सहायता कर रहे हैं. इसके अलावा मौजूदा राहत कार्यों में 182 किश्तियां शामिल हैं.

