फटाफट पढ़ें

स्पीकर ने बाबा बंदा सिंह को श्रद्धांजलि दी

355वें जन्म दिवस पर फूल अर्पित किए गए

विधायक और सचिवालय के स्टाफ भी मौजूद थे

बाबा ने मानवता के लिए जीवन समर्पित किया

सिख राज्य की स्थापना कर जमींदारी समाप्त की

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 355वें जन्म दिवस के अवसर पर पंजाब विधानसभा सचिवालय में उन्हें श्रद्धा के फूल अर्पित किए. इस अवसर पर विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह, विधायक फौजा सिंह सरारी, पंजाब विधानसभा के सचिव राम लोक खटाना और अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे.

मानवता के लिए समर्पित महान योद्धा

उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया. बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पंजाब में पहले सिख राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि जोतने वालों को मालिकाना हक प्रदान किया, उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए.

