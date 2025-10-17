Punjab

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के 355वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Ajay Yadav17 October 2025 - 2:22 PM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • स्पीकर ने बाबा बंदा सिंह को श्रद्धांजलि दी
  • 355वें जन्म दिवस पर फूल अर्पित किए गए
  • विधायक और सचिवालय के स्टाफ भी मौजूद थे
  • बाबा ने मानवता के लिए जीवन समर्पित किया
  • सिख राज्य की स्थापना कर जमींदारी समाप्त की

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 355वें जन्म दिवस के अवसर पर पंजाब विधानसभा सचिवालय में उन्हें श्रद्धा के फूल अर्पित किए. इस अवसर पर विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह, विधायक फौजा सिंह सरारी, पंजाब विधानसभा के सचिव राम लोक खटाना और अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे.

मानवता के लिए समर्पित महान योद्धा

उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया. बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पंजाब में पहले सिख राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि जोतने वालों को मालिकाना हक प्रदान किया, उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

