Punjab News :
पंजाब विधानसभा ने बाढ़ में जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को दी श्रद्धांजलि

Punjab News : पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में अपनी जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में अपनी जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. सत्र की शुरुआत में स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और सभी सदस्यों ने अन्य दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि दी गई. इनमें पंजाब के पूर्व मंत्री हरमेल सिंह टौहड़ा, पूर्व विधायक रघुबीर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद भानु प्रताप सिंह मनकोटिया, ए.एल.डी. शहीद दलजीत सिंह, लांस नायक शहीद रिंकू सिंह, शहीद प्रितपाल सिंह और सिपाही शहीद हरमिंदर सिंह, अभिनेता एवं कॉमेडियन जसविंदर सिंह भल्ला, संगीतकार चरणजीत आहूजा, तथा विधायक अश्वनी शर्मा के भाई राम प्रसाद शर्मा के निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया गया.

