'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

13 August 2025
War Against Drugs
95 तस्कर गिरफ्तार

War Against Drugs : पंजाब को नशामुक्त बनाने के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के संकल्प के तहत चल रही राज्यव्यापी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ 164वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी रही. इस अभियान के तहत मंगलवार को पंजाब पुलिस ने राज्यभर के 352 स्थानों पर एक साथ छापेमारी करते हुए 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इस दौरान नशीले पदार्थों के साथ नकद ड्रग मनी भी बरामद की गई. डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में चलाया गया यह व्यापक ऑपरेशन राज्य को नशे के जाल से मुक्त कराने की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है.

भारी मात्रा में नशा और नकदी बरामद

पंजाब पुलिस ने मंगलवार को एकसाथ 28 पुलिस जिलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में 79 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1,100 से अधिक पुलिसकर्मियों की 120 टीमें शामिल रहीं. ऑपरेशन के दौरान कुल 62 एफआईआर दर्ज की गईं और 375 संदिग्धों की जांच की गई. गिरफ्तार किए गए तस्करों से 848 ग्राम हेरोइन, 36,373 नशीली गोलियां/कैप्सूल और ₹10,230 की ड्रग मनी जब्त की गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मुहिम केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के स्रोत, सप्लाई चैन और नेटवर्क को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है.

तीन-स्तरीय रणनीति पर काम

पंजाब सरकार द्वारा नशा उन्मूलन के लिए अपनाई गई तीन-स्तरीय रणनीति, प्रवर्तन, डी-एडिक्शन और रोकथाम, के तहत हर स्तर पर ठोस कार्रवाई की जा रही है. विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि डी-एडिक्शन पहल के तहत मंगलवार को 58 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया. साथ ही, इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है जो जिला स्तर पर कार्रवाई की समीक्षा कर रही है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना प्रभावशाली क्यों न हो, नशे के धंधे में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जनता से सहयोग की अपील

164 दिनों में 25,640 नशा तस्करों की गिरफ्तारी और लगातार हो रही बरामदगियों से साफ है कि राज्य सरकार का यह अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. पुलिस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा करने में संकोच न करें. पंजाब को नशामुक्त बनाने के इस जन अभियान में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी भी बेहद ज़रूरी है.

