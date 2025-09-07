Madhya Pradesh

उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरने से थाना प्रभारी अशोक शर्मा की मौत, अन्य दो पुलिसकर्मियों की तलाश जारी

Ajay Yadav7 September 2025 - 10:10 AM
2 minutes read
Madhya Pradesh :
उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरने से थाना प्रभारी अशोक शर्मा की मौत, अन्य दो पुलिसकर्मियों की तलाश जारी

फटाफट पढ़ें

  • उज्जैन में कार शिप्रा नदी में गिर गई
  • थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला
  • दो पुलिसकर्मी अभी भी लापता हैं
  • एनडीआरएफ ने खोज अभियान तेज किया
  • पुलिस अब घटना की जांच कर रही है

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां शिप्रा नदी के पुल से बीती रात एक कार नीचे गिर गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. रात भर की रेस्क्यू प्रयासों के बावजूद कार का कोई सुराग नहीं मिल सका. लेकिन आज सुबह जब दोबारा रेस्क्यू शुरू हुआ तो उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ, जब थाना प्रभारी अशोक शर्मा दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उज्जैन से उन्हेल लौट रहे थे. कार नदी में कैसे गिरी, यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन घटना ने पूरे पुलिस महकमे को सदमे में डाल दिया है.

केस की जांच के लिए शनिवार को उज्जैन आए थे

बता दें कि उन्हेल थाना प्रभारी एक केस की जांच के लिए शनिवार को उज्जैन आए थे. उनके साथ सब-इंस्पेक्टर मदनलाल और महिला कॉन्स्टेबल आरती पाल भी मौजूद थीं. देर शाम तीनों लौट रहे थे कि उनकी कार शिप्रा पुल के पास अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी. घटना के बाद से तीनों का कोई पता नहीं चल पाया, उनके मोबाइल फोन भी बंद थे और उनकी आखिरी लोकेशन शिप्रा पुल के आसपास की मिली. इसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया.

थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला

रविवार सुबह सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, तब एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. कई घंटों की मेहनत के बाद नदी से कार को बाहर निकाला गया. जिसमें से अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ. फिलहाल, सब-इंस्पेक्टर मदनलाल और कॉन्स्टेबल आरती पाल के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, उनकी तलाश की जा रही है.

पुलिस अब घटना की जांच कर रही है

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है. नदी का तेज बहाव और गहराई बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बनी हुई है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों पुलिसकर्मी भी नदी में डूब गए हैं. इस घटना के बाद उज्जैन पुलिस समेत पूरे महकमे में शोक की लहर है. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 September 2025 - 10:10 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM मोहन यादव ने दिया बड़ा तोहफा: किसानों को 20 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर, हर संकट में किसानों के साथ सरकार

CM मोहन यादव ने दिया बड़ा तोहफा: किसानों को 20 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर, हर संकट में किसानों के साथ सरकार

6 September 2025 - 7:38 PM
Photo of मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

5 September 2025 - 9:02 AM
Photo of मध्यप्रदेश में खाद संकट पर सियासी घमासान, BJP सांसद गणेश सिंह के पत्र पर जीतू पटवारी का तीखा हमला, सांसद ने किया पलटवार

मध्यप्रदेश में खाद संकट पर सियासी घमासान, BJP सांसद गणेश सिंह के पत्र पर जीतू पटवारी का तीखा हमला, सांसद ने किया पलटवार

4 September 2025 - 3:58 PM
Photo of CM मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में किया भूमि-पूजन, पीएम मोदी की जमकर तारीफ, युवाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं

CM मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में किया भूमि-पूजन, पीएम मोदी की जमकर तारीफ, युवाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं

3 September 2025 - 3:35 PM
Photo of गेमिंग की लत ने ली जान, शहडोल में कर्ज में डूबे युवक ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी

गेमिंग की लत ने ली जान, शहडोल में कर्ज में डूबे युवक ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी

1 September 2025 - 4:29 PM
Photo of विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का रहस्य: कैसे भारतीय ज्ञान और संस्कृति ने कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया

विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का रहस्य: कैसे भारतीय ज्ञान और संस्कृति ने कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया

1 September 2025 - 3:00 PM
Photo of महानआर्यमन सिंधिया बनेंगे MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष, सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री पक्की

महानआर्यमन सिंधिया बनेंगे MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष, सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री पक्की

31 August 2025 - 5:07 PM
Photo of बिना सिस्टम के विकास शुल्क वसूली, इंदौर में 150 कॉलोनियां बनीं सिरदर्द

बिना सिस्टम के विकास शुल्क वसूली, इंदौर में 150 कॉलोनियां बनीं सिरदर्द

29 August 2025 - 6:03 PM
Photo of MP में OBC आरक्षण विवाद: MP-PSC ने कोर्ट में अपना जवाब लिया वापस, जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना

MP में OBC आरक्षण विवाद: MP-PSC ने कोर्ट में अपना जवाब लिया वापस, जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना

28 August 2025 - 4:32 PM
Photo of इंस्पेक्टर ने सिपाही को पीटा, SP ने किया सस्पेंड, FIR के लिए धरना जारी

इंस्पेक्टर ने सिपाही को पीटा, SP ने किया सस्पेंड, FIR के लिए धरना जारी

28 August 2025 - 3:30 PM
Back to top button