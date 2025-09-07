फटाफट पढ़ें

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां शिप्रा नदी के पुल से बीती रात एक कार नीचे गिर गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. रात भर की रेस्क्यू प्रयासों के बावजूद कार का कोई सुराग नहीं मिल सका. लेकिन आज सुबह जब दोबारा रेस्क्यू शुरू हुआ तो उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ, जब थाना प्रभारी अशोक शर्मा दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उज्जैन से उन्हेल लौट रहे थे. कार नदी में कैसे गिरी, यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन घटना ने पूरे पुलिस महकमे को सदमे में डाल दिया है.

केस की जांच के लिए शनिवार को उज्जैन आए थे

बता दें कि उन्हेल थाना प्रभारी एक केस की जांच के लिए शनिवार को उज्जैन आए थे. उनके साथ सब-इंस्पेक्टर मदनलाल और महिला कॉन्स्टेबल आरती पाल भी मौजूद थीं. देर शाम तीनों लौट रहे थे कि उनकी कार शिप्रा पुल के पास अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी. घटना के बाद से तीनों का कोई पता नहीं चल पाया, उनके मोबाइल फोन भी बंद थे और उनकी आखिरी लोकेशन शिप्रा पुल के आसपास की मिली. इसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया.

थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला

रविवार सुबह सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, तब एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. कई घंटों की मेहनत के बाद नदी से कार को बाहर निकाला गया. जिसमें से अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ. फिलहाल, सब-इंस्पेक्टर मदनलाल और कॉन्स्टेबल आरती पाल के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, उनकी तलाश की जा रही है.

पुलिस अब घटना की जांच कर रही है

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है. नदी का तेज बहाव और गहराई बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बनी हुई है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों पुलिसकर्मी भी नदी में डूब गए हैं. इस घटना के बाद उज्जैन पुलिस समेत पूरे महकमे में शोक की लहर है. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा.

