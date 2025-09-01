फटाफट पढ़ें
- तियानजिन में पीएम मोदी ने ली बैठक में भाग
- मोदी-पुतिन के बीच खास केमिस्ट्री दिखी
- दोनो नेता एक ही कार से रवाना हुए
- मोदी ने पुतिन संग फोटो एक्स पर साझा की
- शी जिनपिंग से भी हुई बातचीत और मुलाकात
SCO Summit 2025 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में शामिल हुए. इस बैठक के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति कई बार साथ नजर आए. एससीओ समिट में अपने संबोधन के बाद दोनों नेताओं के बीच खास केमिस्ट्री देखी गई. दरअसल, एससीओ बैठक के बाहर भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक भी तय थी. इस बैठक के लिए पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति एक ही कार में बैठकर मीटिंग स्थल की ओर रवाना हुए. इस तस्वीर ने एक बार फिर दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाया.
एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की
पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ कार में बैठी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक के लिए साथ-साथ गए. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है. भारत और रूस के बीच यह द्विपक्षीय बैठक अमेरिकी टैरिफ युद्ध के बीच विशेष महत्व रखती है.
शी जिनपिंग से भी हुई बातचीत और मुलाकात
शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी नजर आए. पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि तियानजिन में बातचीत का सिलसिला जारी. एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के साथ विचार-विमर्श किया. पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है.
