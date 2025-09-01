राष्ट्रीय

बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

Ajay Yadav1 September 2025 - 12:47 PM
1 minute read
SCO Summit 2025 :
बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

फटाफट पढ़ें

  • तियानजिन में पीएम मोदी ने ली बैठक में भाग
  • मोदी-पुतिन के बीच खास केमिस्ट्री दिखी
  • दोनो नेता एक ही कार से रवाना हुए
  • मोदी ने पुतिन संग फोटो एक्स पर साझा की
  • शी जिनपिंग से भी हुई बातचीत और मुलाकात

SCO Summit 2025 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में शामिल हुए. इस बैठक के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति कई बार साथ नजर आए. एससीओ समिट में अपने संबोधन के बाद दोनों नेताओं के बीच खास केमिस्ट्री देखी गई. दरअसल, एससीओ बैठक के बाहर भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक भी तय थी. इस बैठक के लिए पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति एक ही कार में बैठकर मीटिंग स्थल की ओर रवाना हुए. इस तस्वीर ने एक बार फिर दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाया.

एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की

पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ कार में बैठी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक के लिए साथ-साथ गए. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है. भारत और रूस के बीच यह द्विपक्षीय बैठक अमेरिकी टैरिफ युद्ध के बीच विशेष महत्व रखती है.

शी जिनपिंग से भी हुई बातचीत और मुलाकात

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी नजर आए. पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि तियानजिन में बातचीत का सिलसिला जारी. एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के साथ विचार-विमर्श किया. पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 September 2025 - 12:47 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

1 September 2025 - 11:52 AM
Photo of शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

1 September 2025 - 11:16 AM
Photo of LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर कटौती, घरेलू सिलेंडर के रेट स्थिर

LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर कटौती, घरेलू सिलेंडर के रेट स्थिर

1 September 2025 - 10:05 AM
Photo of पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात बनी चर्चा का केंद्र, भारत ने दिखाया वैश्विक नेतृत्व का दम

पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात बनी चर्चा का केंद्र, भारत ने दिखाया वैश्विक नेतृत्व का दम

1 September 2025 - 9:04 AM
Photo of 7 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, सीमा शांति, सहयोग और कैलाश यात्रा पर हुई बातचीत

7 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, सीमा शांति, सहयोग और कैलाश यात्रा पर हुई बातचीत

31 August 2025 - 1:08 PM
Photo of SCO समिट में भारत-चीन रिश्तों की नई दिशा: आतंकवाद पर सहयोग की उम्मीद, हिंदी ख़बर की खास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

SCO समिट में भारत-चीन रिश्तों की नई दिशा: आतंकवाद पर सहयोग की उम्मीद, हिंदी ख़बर की खास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

30 August 2025 - 6:17 PM
Photo of जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

30 August 2025 - 1:42 PM
Photo of PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

29 August 2025 - 10:44 PM
Photo of भारत में बढ़ रहे सड़क हादसे, खतरे में युवा और कामकाजी वर्ग, सामने आए डराने वाले आंकड़े

भारत में बढ़ रहे सड़क हादसे, खतरे में युवा और कामकाजी वर्ग, सामने आए डराने वाले आंकड़े

29 August 2025 - 3:35 PM
Photo of जापान में गूंजे मोदी-मोदी के नारे, टोक्यो में भव्य स्वागत, शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

जापान में गूंजे मोदी-मोदी के नारे, टोक्यो में भव्य स्वागत, शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

29 August 2025 - 8:43 AM
Back to top button