‘नेपाल की तरह यहां भी जनता सड़कों पर…’, लाल पगड़ी में अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा हमला

Ajay Yadav13 September 2025 - 11:37 AM
UP News :
'नेपाल की तरह यहां भी जनता सड़कों पर...', लाल पगड़ी में अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा हमला

  • अखिलेश ने वोट चोरी पर बड़ा बयान दिया
  • कहा, हालात नेपाल जैसे बन सकते हैं
  • चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए
  • यूपी में करप्शन और गिरफ्तारी तेज़ बताई
  • सिख समाज की बहादुरी की तारीफ की

UP News : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर वोट की चोरी होती है, तो पड़ोसी देश की तरह यहां भी लोग सड़कों पर उतर सकते है. सपा मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह सुनिश्चित करे कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो और कहीं भी वोट चोरी न हो, नहीं तो जो हालात पड़ोस देश में बन रहे हैं. वहीं हाल यहां भी बन सकते हैं.

चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए

अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार काम करेगा. चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि देश की पहली प्राथमिकता पड़ोसी देशों और हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति होनी चाहिए. भारत सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर फेल हुई है. वहां की आंतरिक राजनीति में क्या हुआ, इस पर कई कहानियां सामने आ रही हैं. क्योंकि सोशल मीडिया के समय में कोई सीमा नहीं है. नेपाल के संदर्भ में सिर्फ एक पहलू को देखकर हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं.

सिख समाज की बहादुरी की तारीफ की

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वहां कई और मुद्दे भी थे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई. साथ ही, जिन पीढ़ियों की बात हो रही है, वे भी सोशल मीडिया पर कुछ चीजें बता रहे हैं. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी करप्शन, अपहरण और डिजिटल गिरफ्तारी में सबसे आगे है. सबसे ज्यादा लोग सीएम आवास के बाहर जहर खाकर मर रहे हैं. पंचायती राज में 60 प्रतिशत कमीशन चल रहा है. बीजेपी के नेताओं के पास कोई काम नहीं है, वे खोखले हैं. इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सिख समाज की बहादुरी के चर्चे बहुत पुराने हैं. अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है.

