National Bird killed : राजस्थान के उदयपुर जिले में ऋषभदेव थाना पुलिस ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस पकाने के मामले में कांग्रेस के ऋषभदेव ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तीनों लोग मोर का मांस पका कर ‘पार्टी’ कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

यह घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है. थानाधिकारी हेमंत कुमार अहारी ने बताया कि बिलख फलां गड़ावत क्षेत्र में नदी किनारे स्थित एक खेत में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस पकाने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी.

तीन आरोपी गिरफ्तार

बताया गया कि यह खेत कांग्रेस के ऋषभदेव ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल पुत्र प्रेमशंकर मीणा का है, जहां वह अपने साथी हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल और राकेश के साथ मोर का शिकार कर उसका मांस पकाने की तैयारी कर रहा था. पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मोर का मांस बरामद किया.

पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और शिकार में इस्तेमाल किए गए साधनों की भी जांच की जा रही है.

पार्टी के लिए राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार

पुलिस जांच में सामने आया है कि खेत में बने एक कमरे में तीनों आरोपी नॉनवेज पार्टी की तैयारी कर रहे थे. इसी मकसद से उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया और वहीं उसका मांस पकाने की योजना बनाई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. जांच के बाद वन विभाग ने पुष्टि की कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया गया था. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शिकार करने की बात कबूल कर ली है.

हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा पर 50+ मामले

बता दें कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबकि आरोपी अर्जुन मीणा एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है. उसके खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिनमें से 16 से अधिक प्रकरण राजस्थान के कई जिलों में दर्ज हैं. इन मामलों में चोरी लूट और मारपीट जैसे कई गंभीर अपराध शामिल हैं.

