पीएम मोदी टोक्यो पहुंचे शिखर वार्ता को लेकर

एयरपोर्ट पर गूंजे मोदी-मोदी के ज़ोरदार नारे

भारतीय-जापानी समुदाय ने किया स्वागत

पीएम बोले, साझेदारी को और मज़बूत करेंगे

जापान के बाद पीएम जाएंगे चीन एससीओ में

PM Modi Japan Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं. उनके दौरे को लेकर जापान और भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है. प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.

जापान मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा. टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ. भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लिए मोदी-मोदी के नारे लगा रहे थे. वहीं, जापानी समुदाय के लोग गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का पाठ करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत की तैयारी करते नजर आए.

साझेदारी को नई दिशा देने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, “मै टोक्यो पहुंच चुका हूं. भारत और जापान के बीच विकासात्मक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, यह हमारी साझेदारी को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा.

पीएम मोदी जापान में शिखर वार्ता करेंगे

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर हो रही है. अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे. पीएम मोदी जापानी उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. इन मुलाकातों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा करना है. अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे. इसके बाद शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के लिए रवाना होंगे.

