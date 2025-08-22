Punjab

सामाजिक सुरक्षा विभाग के 2 नए कर्मचारियों को मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नियुक्ति पत्र सौंपे

सामाजिक सुरक्षा विभाग के 2 नए कर्मचारियों को मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नियुक्ति पत्र सौंपे

  • नए लिपिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए
  • अनुकंपा से प्रभावित परिवारों को सहारा
  • कर्मचारियों को निष्ठा से काम करने कहा
  • कर्मचारी योजनाओं की रीढ़ होते हैं
  • सरकार युवाओं को रोजगार देने में लगी

Punjab News : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन में विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए 2 नए लिपिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए.

इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि दया आधार पर दी जाने वाली नौकरियों का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है, जिन्होंने घर के मुखिया को अचानक खो दिया हो, उन्होंने कहा कि इस तरह की नियुक्तियाँ प्रभावित परिवारों के लिए नई उम्मीद की किरण होती हैं और सरकार के संवेदनशील एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को भी दर्शाती हैं.

कर्मचारियों को सेवा और निष्ठा का संदेश

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य ध्यान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर है, उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने तथा जनता की सेवा-भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया. मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारी किसी भी विभाग की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनकी लगन एवं मेहनत से ही सरकारी योजनाएँ जनता तक सफलतापूर्वक पहुँच पाती हैं. इसलिए प्रत्येक कर्मचारी का योगदान राज्य के विकास में बेहद अहम है.

प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा और विभागों में तेजी

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पारदर्शी और जन-हितैषी नीतियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ऐसी नियुक्तियों से जहाँ एक ओर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है, वहीं दूसरी ओर विभागों में कार्य गति भी तेज होती है. इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव आनंद सागर शर्मा, उप-निदेशक अमरजीत सिंह भुल्लर और गुलबहार तुर भी मौजूद थे.

