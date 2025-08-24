बड़ी ख़बर

PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

Avinay Mishra24 August 2025 - 5:32 PM
1 minute read

Mallikarjun Kharge : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदिरा भवन में हरियाणा और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) अध्यक्षों के साथ एक बैठक की. इस दौरान उन्होंने वोट चोरी और नए विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नया विधेयक 30 दिन के अंदर सरकार गिराने के लिए लाई है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जो विधेयक लाई है, उससे वो नागरिकों से उनकी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेंगे. यह अधिकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को मिल जाएगा. यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है.

‘सुनियोजित साजिश के तहत कथित तौर पर वोट ‘चुराए’ गए’

कांग्रेस अध्यक्ष ने वोट चोरी पर कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक सम्बोधन के दौरान विस्तृत जानकारी पेश की थी कि कैसे कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक सुनियोजित साजिश के तहत कथित तौर पर वोट ‘चुराए’ गए. कांग्रेस को ये सब 6 महीने की खोजबीन में पता चला.

कांग्रेस अध्यक्ष ने SIR के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष चाहता था कि संसद चले और प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर बहस हो, लेकिन भाजपा सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ जैसे मामलों पर चर्चा से बचती रही. भाजपा पर आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि सरकार चाहती है कि एसआईआर का इस्तेमाल कर विपक्ष के वोटों को छिन लिया जाए.

