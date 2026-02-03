राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा बदलाव : रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18%, तेल खरीद और व्यापार समझौते पर भी सहमति

Ajay Yadav3 February 2026 - 8:30 AM
2 minutes read
US Tariff On India :
भारत-अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा बदलाव : रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18%, तेल खरीद और व्यापार समझौते पर भी सहमति

US Tariff On India : भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रेड डील को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.

इस घोषणा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है. इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी रूस से तेल की खरीद कम करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं.

भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा. अमेरिका ने पहले रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत पेनाल्टी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था.

रूस से तेल की खरीद में कटौती की

वही, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका यह 25 प्रतिशत पेनाल्टी टैरिफ भी हटाने जा रहा है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल की खरीद में कटौती की है. हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच समझौता रूस से तेल की खरीद कम करने का नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह बंद करने का है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ‘बाय अमेरिकन’ नीति के तहत भारत अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर यानी लगभग 46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सामान खरीदेगा.

टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया

ट्रंप के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें धन्यवाद दिया. पीएम मोदी ने लिखा, “राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके मुझे बेहद खुशी हुई. यह जानकर संतोष है कि अब ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का हार्दिक धन्यवाद.”

अपने देश के मजबूत व सम्मानित नेता

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना उनके लिए सम्मान की बात रही, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके सबसे करीबी दोस्तो में से एक हैं और अपने देश के मजबूत व सम्मानित नेता हैं.

वेनेजुएला से भी तेल खरीदने पर सहमत हो गए

ट्रंप के मुताबिक, बातचीत के दौरान व्यापार से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर भी बातचीत हुई, उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं. ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर सप्ताह हजारों लोगों की जान जा रही है.

अपने पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होंगे, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और वह दोनों ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि काम करके दिखाते हैं.

ये भी पढ़ें – राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 February 2026 - 8:30 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सदन की बहस के बाद सोशल मीडिया पर बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी के बाद साझा किए पत्रिका के महत्वपूर्ण अंश

सदन की बहस के बाद सोशल मीडिया पर बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी के बाद साझा किए पत्रिका के महत्वपूर्ण अंश

2 February 2026 - 7:30 PM
Photo of राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

2 February 2026 - 6:27 PM
Photo of राहुल गांधी के डोकलाम बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जताई आपत्ति

राहुल गांधी के डोकलाम बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जताई आपत्ति

2 February 2026 - 2:22 PM
Photo of 6 फरवरी तक SC/ST एक्ट नहीं हटा तो…अलंकार अग्निहोत्री ने दी केंद्र को बड़ी चेतावनी

6 फरवरी तक SC/ST एक्ट नहीं हटा तो…अलंकार अग्निहोत्री ने दी केंद्र को बड़ी चेतावनी

2 February 2026 - 1:14 PM
Photo of India vs Pakistan मुकाबले पर सस्पेंस, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार

India vs Pakistan मुकाबले पर सस्पेंस, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार

2 February 2026 - 8:25 AM
Photo of Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

1 February 2026 - 3:20 PM
Photo of Budget 2026 : इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, जानिए क्या हुआ महंगा-क्या हुआ सस्ता, डिटेल में पढ़ें

Budget 2026 : इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, जानिए क्या हुआ महंगा-क्या हुआ सस्ता, डिटेल में पढ़ें

1 February 2026 - 12:59 PM
Photo of Budget 2026 : तंबाकू-सिगरेट यानि धुआं उड़ाना पड़ेगा भारी, LPG सिलेंडर महंगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होंगे एक्सपोर्ट

Budget 2026 : तंबाकू-सिगरेट यानि धुआं उड़ाना पड़ेगा भारी, LPG सिलेंडर महंगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होंगे एक्सपोर्ट

1 February 2026 - 12:15 PM
Photo of इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, कैंसर और शुगर की दवाओं में डिस्काउंट के साथ वित्त मंत्री ने किया बजट भाषण समाप्त

इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, कैंसर और शुगर की दवाओं में डिस्काउंट के साथ वित्त मंत्री ने किया बजट भाषण समाप्त

1 February 2026 - 8:06 AM
Photo of सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

31 January 2026 - 1:20 PM
Back to top button