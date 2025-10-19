Delhi NCR

JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

Ajay Yadav19 October 2025 - 8:41 AM
JNU Protest :
JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

फटाफट पढ़ें

  • JNU में 18 अक्टूबर छात्रों-पुलिस झड़प
  • 28 छात्रों को हिरासत में लिया गया
  • छह पुलिसकर्मी घायल, इलाज अस्पताल में
  • छात्र हॉस्टल नोटिस और जुर्माने का विरोध
  • पुलिस ने स्थिति काबू में करने के लिए बल तैनात

JNU Protest : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में शनिवार, 18 अक्टूबर की शाम छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई. यह तब हुआ जब छात्र वेस्ट गेट के पास लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया. इनमें 19 लड़के और 9 लड़कियां शामिल थीं.

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे हुई. बड़ी संख्या में छात्र प्रशासनिक फैसलों और अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाल रहे थे. छात्रों ने जैसे ही कैंपस के वेस्ट गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए. इसके बाद छात्रों ने इन बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास किया और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

छह पुलिसकर्मी घायल

पुलिस ने बताया कि छात्रों को कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने पुलिस के निर्देशों की अनदेखी की और आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी. इस दौरान हुई झड़प में छह पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें चार पुरुष और दो महिला कर्मचारी शामिल हैं.

सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए छात्रों को हिरासत में लिया गया है और अब आगे उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के साथ बातचीत के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं किया.

हॉस्टल नोटिस और जुर्माने के खिलाफ

दूसरी तरफ, छात्रों का कहना है कि वे हॉस्टल खाली करने के नोटिस और उन पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ विरोध कर रहे थे. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के हितों को नजरअंदाज किया और उन्हें बिना ठोस कारणों के सजा दी गई. वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रसंघ अध्यक्ष और अन्य छात्रों ने नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी थी. हालांकि, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केवल 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

घटना के बाद से कैंपस में तनाव बना हुआ है. पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और वेस्ट गेट के आसपास अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि आगे कोई अप्रिय घटना न हो.

