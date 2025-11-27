बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

अपनी दोस्त स्मृति का साथ देने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने बीच में छोड़ा WBBL के बचे मैच

Shanti Kumari27 November 2025 - 8:29 PM
2 minutes read
Jemimah Rodrigues

Jemimah Rodrigues : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना फिलहाल अपनी जिंदगी में बहुत परेशान चल रही हैं। पलाश मुच्छल के साथ 23 नवंबर को होने वाली शादी उसी दिन पिता की तबियत खराब को लेकर स्थगित होने के बाद उनकी जिंदगी नाजुक मोड़ पर आ गई है। इस बीच उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के कुछ फ्लर्टी चैट्स ने उन्हें बूरी तरह तोड़ दिया है। हालांकि इस बीच उनकी बेस्ट फ्रेंड जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने दोस्त के साथ रहने के लिए WBBL (महिला बिग बैश लीग) के बचे हुए सत्र में नहीं खेलने का फैसला किया है।

ब्रिसबेन हीट की प्रतिक्रिया

जेमिमा के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए ब्रिसबेन हीट ने एक बयान में कहा कि, कुछ दिन पहले मंधाना की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटी थीं, उन्हें शादी में शामिल होने के बाद ब्रिसबेन हीट के साथ अपना सत्र पूरा करने के लिए वापस जाना था। लेकिन मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने के कारण समारोह स्थगित कर दिया गया। वहीं अब अपनी दोस्त के इस कठीन समय में उसके साथ रहने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने डब्ल्यूबीबीएल के बचे हुए सत्र से रिलीज करने के अनुरोध किया था जिसे ब्रिसबेन हीट ने स्वीकार कर लिया है।

क्लब ने कहा कि वे जेमिमा के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें कहा गया, ‘रोड्रिग्स अपनी टीम की साथी का समर्थन करने के लिए भारत में ही रहेंगी और ब्रिसबेन हीट भी उनके फैसले पर सहमत है कि वह लीग के अंतिम चार मैच में टीम का हिस्सा नहीं लेंगी।’

सीईओ का बयान

ब्रिसबेन हीट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टैरी स्वेंसन ने कहा, ‘यह जेमिमा के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहा। वह डब्ल्यूबीबीएल के बचे हुए सत्र में आगे नहीं खेल पाएंगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने खुशी से उनके भारत में रहने के अनुरोध को मंजूर किया।’

बता दें कि जेमिमा ने भारत को पहला महिला विश्व कप खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतक लगाया था, जिससे टीम ने 300 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया था।

