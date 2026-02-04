Other Statesबड़ी ख़बरराष्ट्रीय

Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, जैश के दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Karan Panchal4 February 2026 - 1:40 PM
1 minute read
Jammu Kashmir
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, जैश के दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर में भारतीय जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादियों को जन्नत में भेज दिया है यानि मिट्टी में मिला दिया है। बता दें कि यह मुठभेड़ मंगलवार से जारी थी। इस दौरान एक आतंकी को गोली लगी थी। दोनों आतंकवादी गुफा में जाकर छिप गए थे।

एक गुफा में छिपे थे आतंकी

सेना की व्हाइट नाइट कोर, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने बसंतगढ़ इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामनगर के जाफर जंगल इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की।

करीब एक घंटे तक चली मुठभेड़ में एक आतंकी को गोली लगी, लेकिन वह अपने साथी के साथ एक गुफा में छिप गया। सूत्रों के अनुसार, गुफा में दो रास्ते हैं जिनसे आतंकी फरार हो सकते हैं।

खुफिया जानकारी के आधार पर बड़ी कार्रवाई

जैसे ही जम्मू-कश्मीर पुलिस को जोफर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक ‘स्पेशल ज्वाइंट ऑपरेशन’ शुरू किया। यह दुर्गम क्षेत्र पुलिस स्टेशन रामनगर के अंतर्गत आता है, जहां जम्मू-कश्मीर पुलिस की SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप), भारतीय सेना और CRPF ने मिलकर ऑपरेशन किया।

दोपहर करीब 3:45 बजे, जब सर्च पार्टी संदिग्ध स्थान के पास पहुंची, छिपे हुए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसे हमारे जवानों ने मजबूती से जवाब दिया।

ये भी पढ़ें- Chhattisgarh Crime : लड़के ने गर्लफ्रेंड को किया Block, शक से पैदा हुई खाई, लड़की ने कर दी हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 February 2026 - 1:40 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कहा ‘गद्दार दोस्त’, गेट पर हुई भिड़ंत

गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कहा ‘गद्दार दोस्त’, गेट पर हुई भिड़ंत

4 February 2026 - 12:09 PM
Photo of गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों ने की आत्महत्या, वजह जान आपके भी उड़ जाएंगे होश

गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों ने की आत्महत्या, वजह जान आपके भी उड़ जाएंगे होश

4 February 2026 - 10:11 AM
Photo of Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

3 February 2026 - 7:31 PM
Photo of अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

3 February 2026 - 6:35 PM
Photo of India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

3 February 2026 - 5:54 PM
Photo of डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

3 February 2026 - 5:43 PM
Photo of दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

3 February 2026 - 4:38 PM
Photo of लोकसभा में जमकर हंगामा, विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक के बीच 3 बार कार्यवाही स्थगित

लोकसभा में जमकर हंगामा, विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक के बीच 3 बार कार्यवाही स्थगित

3 February 2026 - 4:35 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को लगाई फटकार, कहा नहीं मानना तो चले जाओ…

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को लगाई फटकार, कहा नहीं मानना तो चले जाओ…

3 February 2026 - 3:20 PM
Photo of बारामती लियरजेट हादसे में DGCA का विशेष ऑडिट, AAIB कर रहा तकनीकी जांच

बारामती लियरजेट हादसे में DGCA का विशेष ऑडिट, AAIB कर रहा तकनीकी जांच

3 February 2026 - 2:32 PM
Back to top button