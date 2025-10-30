Punjabराज्य

लुधियाना में हीरो मोटर्स और जर्मन STP ग्रुप का संयुक्त उद्यम, ₹260 करोड़ निवेश से 400 रोजगार अवसर

Hero Motors STP Group
लुधियाना के धनासूर में मुंजाल STP इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की निर्माण इकाई का हुआ शिलान्यास, उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा, पंकज मुंजाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद।

Ludhiana : हीरो मोटर्स लिमिटेड (“एच.एम.एल.”) और वर्मा गेन्सवेरवाल्टंग प्लेटनबर्ग जी.एम.बी.एच. एंड कंपनी के.जी. तथा उसकी समूह कंपनियों (“एस.टी.पी. ग्रुप”) के संयुक्त उद्यम मुंजाल एस.टी.पी. इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की निर्माण इकाई का शिलान्यास समारोह बुधवार को धनासूर, लुधियाना में आयोजित किया गया। इस संयुक्त उद्यम के तहत पंजाब को पहले चरण में 260 करोड़ रुपये का निवेश और 400 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

शिलान्यास में उपस्थित गणमान्य

इस सुविधा के शिलान्यास कार्यक्रम में पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री संजीव अरोड़ा, पंजाब विकास आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा बांसल सहित उद्योग जगत और पंजाब सरकार के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

पंजाब सरकार कर रही उद्योगों के साथ मिलकर विकास

मंत्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम कर रही है। एच.एम.एल. और एस.टी.पी. ग्रुप ने मार्च 2025 में ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए फोर्जिंग कंपोनेंट्स के निर्माण, उत्पादन और बिक्री हेतु यह संयुक्त उद्यम शुरू किया था। एस.टी.पी. ग्रुप एक प्रमुख जर्मन फोर्जिंग विशेषज्ञ कंपनी है, जिसकी जर्मनी में छह इकाइयाँ स्थापित हैं। यह कंपनी ऑटोमोटिव और औद्योगिक उपयोग के लिए उच्च-परिशुद्धता वाले फोर्ज्ड और मशीनड पुर्जे तैयार करती है।

उन्होंने बताया कि एच.एम.एल. एक तकनीकी-आधारित ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनी है, जो उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरड पावरट्रेन सॉल्यूशंस, अलॉय और मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। इस कंपनी की अनुसंधान एवं विकास सहूलतें भारत और यूनाइटेड किंगडम में फैली हुई हैं, जबकि निर्माण इकाइयाँ भारत, यूनाइटेड किंगडम और थाईलैंड में स्थित हैं।

श्री अरोड़ा और श्रीमती सीमा ने संयुक्त उद्यम में शामिल साझेदारों को पंजाब सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग और रिकॉर्ड समय में सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करने का आश्वासन दिया। हीरो मोटर्स कंपनी के चेयरमैन पंकज मुंजाल ने पंजाब सरकार के सहयोग और उद्योग-पक्षीय नई नीतियों की सराहना की।

एच.एम.एल. के चेयरमैन पंकज मुंजाल ने कहा, “मुंजाल एस.टी.पी. इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का गठन एस.टी.पी. ग्रुप के सहयोग से भारत में विनिर्माण को और सशक्त करने की हमारी पहल का प्रतीक है। यह सुविधा हीरो इंडस्ट्रियल पार्क, लुधियाना में स्थापित की जा रही है, जहाँ अन्य प्रमुख ऑटोमोटिव और ईवी इकाइयाँ जैसे एच.एम.सी. एच.आई.वी.ई., एच.वाई.एम. ड्राइव सिस्टम्स प्रा. लि. और सपुर टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लि. भी स्थित हैं।”

नई इकाई पावरट्रेन सॉल्यूशंस के निर्माण को और मजबूत करेगी — अमित गुप्ता

एच.एम.एल. के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अमित गुप्ता ने कहा, यह नई इकाई हमारे पावरट्रेन सॉल्यूशंस के निर्माण को और मजबूत करेगी और ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में वैश्विक ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले पुर्जे और ट्रांसमिशन समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता में वृद्धि करेगी। इसमें जटिल कंपोनेंट्स के लिए सेमी-ऑटोमेटिक फोर्जिंग लाइनें शामिल होंगी, जिनमें लागत को कम करने और गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”

एस.टी.पी. के चेयरमैन एवं सीईओ कार्नेल मूलर ने कहा, “एच.एम.एल. के साथ हमारी साझेदारी एस.टी.पी. के विस्तार और भारत के उन्नत विनिर्माण इकोसिस्टम का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सहयोग एस.टी.पी. की उच्च-परिशुद्धता फोर्जिंग विशेषज्ञता को एच.एम.एल. की विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ जोड़ते हुए जर्मनी और भारत की टीमों के बीच तकनीकी आदान-प्रदान और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा।”

इस अवसर पर हीरो ग्रुप से पंकज मुंजाल, एस.के. राय, ऐश्वर्या मुंजाल, आदित्य मुंजाल, एमिटी गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

