मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में राजस्व विभाग की चार नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करते हुए.

Haryana Digital Initiative : हरियाणा में अब सरकारी कामकाज और नागरिक सेवाओं में एक नई डिजिटल क्रांति शुरू हो गई है. माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राजस्व विभाग की चार नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया. ये पहल सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की शुरुआत हैं. सबसे पहले प्रदेश में पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ हुआ. अब हर नागरिक घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकेगा, और कागज़ी कामकाज की झंझट से मुक्ति पाएगा.

डिजिटल पोर्टल और नई तकनीकी पहल से सुविधाएं आसान

जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए पेपर रहित निशानदेही पोर्टल को लॉन्च किया गया. इसके जरिए भूमि से जुड़े मसलों का समाधान तेज़ और आसान होगा. राजस्व विभाग की सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए व्हाट्सएप चैटबोट भी शुरू किया गया. नागरिक किसी भी समय, किसी भी जगह से विभाग से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

साथ ही राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया. इससे कोर्ट में लंबित मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग संभव होगी और मामलों का निपटारा तेज़ी से किया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री की अपील: हरियाणा बने डिजिटल और पारदर्शी

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इन डिजिटल पहलों का अधिक से अधिक उपयोग करें. ये पहल न केवल कामकाज को आसान बनाएंगी, बल्कि हरियाणा को डिजिटल और आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित करेंगी. हरियाणा का यह कदम न केवल राज्य के नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि पूरे देश में डिजिटल सुशासन और पारदर्शिता का मिसाल बनेगा.

