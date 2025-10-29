Chandigarh : पंजाब सरकार की ओर से नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस को समर्पित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आज पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भेंट कर उन्हें आमंत्रित किया।

डॉ. रवजोत सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अतुलनीय शहादत को नमन करने हेतु आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के बारे में जानकारी दी।

आनंदपुर साहिब में होंगे मुख्य आयोजन

कैबिनेट मंत्री ने 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों सहित इन स्मृति समारोहों के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल सिख इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए स्वतंत्रता, सहिष्णुता और न्याय का संदेश है।

राष्ट्रपति, पीएम सहित सभी सीएम आमंत्रित

डॉ. रवजोत सिंह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को बताया कि एक महीने तक चलने वाले इन आयोजनों के माध्यम से गुरु साहिब के जीवन, उपदेशों और दर्शन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन समारोहों में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और विदेशी राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।

CM साहा ने नौवें पातशाह को किया नमन

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अतुलनीय शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब का शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, सद्भावना और आपसी भाईचारे का शाश्वत संदेश मानवता को सदा प्रेरित करता रहेगा।

यह भी पढ़ें http://आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप