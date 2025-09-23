Delhi NCRराज्य

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

Anup Tiwari23 September 2025 - 3:47 PM
1 minute read
Gaurav Bhatia
गौरव भाटिया ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा (फाइल फोटो)

Gaurav Bhatia : BJP नेता और वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ वायरल हुए एक वीडियो और उस पर बने आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर कोर्ट से संरक्षण मांगा है. गौरव का कहना है कि इन पोस्टों में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कुछ पोस्टों में गालियां और अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं.

क्या है मामला?

मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें गौरव एक टीवी डिबेट के दौरान घर से लॉगइन करते हुए नजर आए थे. वीडियो में वे कुर्ते के नीचे शॉर्ट्स पहने थे, लेकिन कैमरे के एंगल की वजह से उनका मजाक बनाया गया और कई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. गौरव ने दिल्ली हाईकोर्ट से इन पोस्टों को हटाने का आग्रह किया है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने स्पष्ट किया कि जिन पोस्टों में आपत्तिजनक भाषा है, उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाएगा. हालांकि, जो पोस्ट केवल व्यंग्य या मजाक के रूप में हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा. कोर्ट इस मामले में जल्द आदेश जारी करेगा.

विपक्ष पर बयानों के लिए रहते हैं सुर्खियों में

गौरव भाटिया अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं. वे टीवी डिबेट्स में बीजेपी का समर्थन करते हुए विपक्षी नेताओं पर तीखे निशाने साधते हैं. राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ उनके कई विवादित बयान चर्चा में रहे हैं. गौरव ने राहुल गांधी को ‘झूठ की दुकान चलाने वाला’ बताया था और कहा था कि वह हर जगह अराजकता फैलाते हैं. उन्होंने अखिलेश यादव को भी सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया था. गौरव भाटिया पहले सपा के सदस्य थे और वहां भी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते थे.

