Haryanaराज्य

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

Shanti Kumari2 January 2026 - 7:36 PM
1 minute read
Deendayal Lado Laxmi Yojana

Deendayal Lado Laxmi Yojana : हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसका विस्तार किया है। इस योजना के तहत अब 1 लाख से अधिक नई महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने योजना में तीन नई श्रेणियों को जोड़ा है, जिनमें विशेष रूप से शिक्षा और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

नई श्रेणियों में लाभार्थियों के लिए दिशा-निर्देश

पहली श्रेणी के तहत, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की माताओं को 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने पर हर महीने 2100 रुपए का लाभ मिलेगा। दूसरी श्रेणी में, अगर परिवार के बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरी श्रेणी में, अगर पोषण ट्रैकर में बच्चा कुपोषित या एनीमिया से स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आता है, तो उनकी माताओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।

आय सीमा और पहले से चल रहे लाभ

इन तीनों श्रेणियों में शामिल होने वाले परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। वहीं, 1 लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा और उनके नाम को किसी भी कारण से काटा नहीं गया है।

यह भी पढ़ें – इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही, अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari2 January 2026 - 7:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही, अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही, अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

2 January 2026 - 7:13 PM
Photo of बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

2 January 2026 - 6:02 PM
Photo of यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

2 January 2026 - 5:14 PM
Photo of उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई: शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम के बयान पर जिया चौधरी का पलटवार

उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई: शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम के बयान पर जिया चौधरी का पलटवार

2 January 2026 - 4:54 PM
Photo of ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित या दंड…दूषित पानी से हो रही मौतों के बीच उमा भारती का सरकार पर हमला

ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित या दंड…दूषित पानी से हो रही मौतों के बीच उमा भारती का सरकार पर हमला

2 January 2026 - 4:02 PM
Photo of इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों में लगातार बढ़ोतरी : पानी की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों में लगातार बढ़ोतरी : पानी की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

2 January 2026 - 3:09 PM
Photo of इंदौर में लगातार बढ़ रही है मौतों की संख्या, दूषित पानी से एक दर्जन से अधिक लोगों की गई जान

इंदौर में लगातार बढ़ रही है मौतों की संख्या, दूषित पानी से एक दर्जन से अधिक लोगों की गई जान

1 January 2026 - 7:40 PM
Photo of हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

1 January 2026 - 6:27 PM
Photo of राज्य में डिजिटल सुधारों से प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों तक पहुंची, 12.46 लाख आवेदनों का ऑनलाइन हुआ निपटारा

राज्य में डिजिटल सुधारों से प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों तक पहुंची, 12.46 लाख आवेदनों का ऑनलाइन हुआ निपटारा

1 January 2026 - 4:22 PM
Photo of हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, सीएम सैनी का जताया आभार

हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, सीएम सैनी का जताया आभार

1 January 2026 - 4:20 PM
Back to top button