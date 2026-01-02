Deendayal Lado Laxmi Yojana : हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसका विस्तार किया है। इस योजना के तहत अब 1 लाख से अधिक नई महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने योजना में तीन नई श्रेणियों को जोड़ा है, जिनमें विशेष रूप से शिक्षा और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

नई श्रेणियों में लाभार्थियों के लिए दिशा-निर्देश

पहली श्रेणी के तहत, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की माताओं को 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने पर हर महीने 2100 रुपए का लाभ मिलेगा। दूसरी श्रेणी में, अगर परिवार के बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरी श्रेणी में, अगर पोषण ट्रैकर में बच्चा कुपोषित या एनीमिया से स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आता है, तो उनकी माताओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।

आय सीमा और पहले से चल रहे लाभ

इन तीनों श्रेणियों में शामिल होने वाले परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। वहीं, 1 लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा और उनके नाम को किसी भी कारण से काटा नहीं गया है।

