Bhagat Singh : पंजाब सरकार के “ युद्ध नशों विरुद्ध ” मुहिम को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज श्री जय कृष्ण सिंह रोड़ी , डिप्टी स्पीकर, पंजाब विधानसभा द्वारा ‘शहीद-ए-आज़म भगत सिंह नेशनल मैराथन’ के आयोजन संबंधी एक विशेष बैठक बुलाई गई।

रंगले पंजाब की पुनर्स्थापना के लिए अभियान

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की युवा पीढ़ी को नशों से बचाने और रंगले पंजाब की पुनर्स्थापना के लिए राज्य स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 22 मार्च 2026 को फुटबॉल की नर्सरी के रूप में प्रसिद्ध माहिलपुर (गढ़शंकर), जिला होशियारपुर में ‘शहीद-ए-आज़म भगत सिंह नेशनल मैराथन’ राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जाएगी।

राज्य स्तरीय समारोह किया जाएगा आयोजित

उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2026 को शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह खटकड़ कलां में आयोजित किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र एक दिन पूर्व 22 मार्च को यह मैराथन शहीद-ए-आज़म को समर्पित करते हुए करवाई जाएगी।

युवाओं में देशभक्ति की भावना

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह ने एक स्वस्थ और जागरूक राष्ट्र का सपना देखा था। नशों का उन्मूलन करना और युवाओं को खेलों से जोड़ना हमारा कर्तव्य है। यह मैराथन युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करेगी और उन्हें नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी।

देश-विदेश की प्रमुख हस्तियों को किया आमंत्रित

मैराथन में 5 किमी, 10 किमी, 21 किमी और 42 किमी की विभिन्न श्रेणियां होंगी, जिनमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। विजेताओं को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा देश-विदेश की प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

संबंधित विभागों का लिया जाएगा सहयोग

उन्होंने कहा कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सफलता के लिए खेल एवं युवा सेवाएं विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा। एस.आर.एस.एफ. एनजीओ द्वारा भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में परमिंदर सिंह गोल्डी (चेयरमैन, पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड), डॉ. एस.पी. आनंद कुमार (आईएएस), हरप्रीत सिंह सूदन (डायरेक्टर, खेल), दमप्रीत वालिया (आईएएस), आशिका जैन (डिप्टी कमिश्नर, होशियारपुर), चरू मीता, सुखप्रीत सिंह सिद्धू, तेजदीप सिंह सैणी, मेजर सिंह (एसपी, होशियारपुर), गौतम कपूर (लोक संपर्क अधिकारी), राजेश बख्शी, कुलवंत सिंह संघा, अरविंदर सिंह, डॉ. परमिंदर सिंह, डॉ. साजन शर्मा, लक्ष्य भारती, राम लोक खटाणा तथा मोहित अत्तरी, लोक संपर्क अधिकारी/डिप्टी स्पीकर, पंजाब विधानसभा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अंत में डिप्टी स्पीकर ने कहा, “आइए, हम सभी मिलकर नशा मुक्त पंजाब के लिए दौड़ें और शहीदों के सपनों को साकार करें।”

ये भी पढ़ें- Happy Holi 2026 : इन 5 ठंडाई से होली बनेगी शानदार, बच्चों के साथ बड़े भी रहेंगे तरो-ताजा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप