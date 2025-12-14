राजनीतिराष्ट्रीय

कांग्रेस की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली, राहुल बोले- मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म, हमारा वंदे मातरम् भी चुराया- खड़गे

Karan Panchal14 December 2025 - 5:12 PM
1 minute read
Rahul Gandhi
कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली, राहुल बोले- मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म, हमारा वंदे मातरम् भी चुराया- खड़गे

Rahul Gandhi : दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने रविवार को ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली आयोजित की। रैली में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो गया है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी परेशान हैं, हाथ कांपते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपनी नीतियों में धोखाधड़ी कर रहे हैं।

नेताओं के बीच दरार डालने की कोशिश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के प्रतीकों और नेताओं की विरासत को नुकसान पहुंचाया है और देश में नेताओं के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसे नेताओं को हटाना जरूरी है।

न्यायपालिका और मीडिया पर दबाव- प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि न्यायपालिका और मीडिया पर बाहरी दबाव है। कई कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सरकार की नीति में शामिल हुए, उनका फायदा सरकार ने उठा लिया।

भाजपा ने कसा तंज

बीजेपी ने पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा कि, ‘तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे।

ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत, बॉन्डी बीच पर मना रहे थे त्योहार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal14 December 2025 - 5:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Holidays List 2026 : नए साल 2026 में छुट्टियों की लिस्ट, सरकारी व त्योहारी छुट्टियां, बनाएं घूमने का प्लान

Holidays List 2026 : नए साल 2026 में छुट्टियों की लिस्ट, सरकारी व त्योहारी छुट्टियां, बनाएं घूमने का प्लान

14 December 2025 - 1:24 PM
Photo of मेसी दौरे पर अफरा-तफरी, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाल सरकार और VIP कल्चर पर साधा निशाना

मेसी दौरे पर अफरा-तफरी, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाल सरकार और VIP कल्चर पर साधा निशाना

14 December 2025 - 12:30 PM
Photo of ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

13 December 2025 - 4:11 PM
Photo of रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

13 December 2025 - 11:42 AM
Photo of राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

12 December 2025 - 3:36 PM
Photo of राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

12 December 2025 - 2:18 PM
Photo of गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

12 December 2025 - 2:10 PM
Photo of Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

12 December 2025 - 1:27 PM
Photo of इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

12 December 2025 - 1:06 PM
Photo of ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

12 December 2025 - 12:29 PM
Back to top button