UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार, 17 जनवरी 2026 को वाराणसी पहुंचे और विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विकास कार्यों को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे लगातार भ्रामक और झूठे प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काशी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राचीन विरासत के संरक्षण का काम भी कर रही हैं.

कांग्रेस की भ्रामक प्रचार की आलोचना

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को ये विकास कार्य रास नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से वे लगातार भ्रामक और झूठे प्रचार के जरिए देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. योगी ने कहा कि काशी आज ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विकास की साक्षी बन रही है, उन्होंने बताया कि वाराणसी में 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं, जो विकास की एक नई कहानी गढ़ रही हैं.

श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी

सीएम ने पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया श्री काशी विश्वनाथ गलियारे के निर्माण के समय से लगातार जारी है, उन्होंने बताया कि उस समय कुछ लोगों ने खंडित प्रतिमाओं को दिखाकर आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है. काशी विश्वनाथ गलियारे के निर्माण के बाद प्रतिदिन एक से डेढ़ लाख श्रद्धालु दर्शन-पूजन कर रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या केवल 10 से 15 हजार तक ही सीमित थी.

मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य जारी

सीएम ने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर भी पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस और उसके समर्थक बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि काशी की जनता सच्चाई से भली-भांति परिचित है और विकास कार्यों के साथ मजबूती से खड़ी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक सूचनाएं फैलाकर लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने दोहराया कि सरकार विकास और विरासत-दोनों के संरक्षण के अपने संकल्प पर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती रहेगी.

मणिकर्णिका घाट का विकास जारी

इस बीच, सीएम के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर लिखा, “क्या ये बात वे काशी के घाट पर जाकर, काशीवासियों की आंखों में आंख डालकर कह सकते हैं? यह सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि चुनौती है. दुर्भाग्यपूर्ण है!”

ये बात काशी के घाट पर जाकर, काशीवासियों की आँखों में आँखें डालकर कह सकते हैं क्या। यह सवाल नहीं, चुनौती है।

दुर्भाग्यपूर्ण!



दुर्भाग्यपूर्ण! pic.twitter.com/OO4dbGih6p — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 17, 2026

