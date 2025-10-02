फटाफट पढ़ें

सीएम योगी ने दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानपूर्वक याद किया

सत्य और अहिंसा का संदेश सभी को दिया

सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं साझा की गईं

UP News : आज, दो अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. यह दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है. इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा- सत्य, सन्मार्ग, संस्कार, सदाचार और सनातन मूल्यों की शाश्वत विजय के पावन प्रतीक महापर्व विजयादशमी की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! प्रभु श्री राम की कृपा से हर हृदय धर्म और सत्य के आलोक से आलोकित हो. सियावर रामचंद्र की जय.

प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जयंती हमें सत्य और अहिंसा की शक्ति की याद दिलाती है देश की आजादी का आंदोलन उनके नेतृत्व में जिस तरह से अहिंसक मार्ग पर चला, वह इस विचारधारा की प्रभावशीलता का जीवंत प्रमाण है.

पूरी दुनिया के लिए ये शोध और उत्सुकता का कारण भी बना है कि क्या सत्य और अंहिसा के मार्ग का अनुसरण करके आजादी पाई जा सकती हैं लेकिन, भारत ने ये करके दिखाया है.

गांधी जयंती पर सीएम योगी का सोशल मीडिया संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा-“राष्ट्रपिता” महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन! प्रदेश वासियों को ‘अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस’ की शुभकामनाएं! मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बापू के सिद्धांत- सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वदेशी का सिद्धांत आज भी हम सभी को सेवा, सत्यनिष्ठा और सद्भाव के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है.

लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि

वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएम ने कहा ‘सरलता, शुचिता, दृढ़ता और त्याग की प्रतिमूर्ति, पूर्व प्रधानमंत्री, ‘भारत रत्न’ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें कोटिश: नमन! सादा जीवन-उच्च विचार भाव से दीप्त उनका संपूर्ण जीवन आज भी करोड़ों नागरिकों को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है.’

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप