Madhya Pradesh

Ajay Yadav13 September 2025 - 12:28 PM
CM Mohan Yadav :
फटाफट पढ़ें

  • CM मोहन यादव हादसे से बाल-बाल बचे
  • हॉट एयर बैलून में अचानक आग लग गई
  • सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत बाहर निकाला
  • कलेक्टर ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया
  • जनता से अफवाहों से बचने की अपील की

CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ एक बड़ा हादसा होने से बच गया. शनिवार को मंदसौर में हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे, तभी उनके हॉट एयर बैलून में आग लग गई. हालांकि, इस दौरान उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत हॉट एयर बैलून से बाहर निकाल लिया. इसके बाद आग को बुझाया गया.

मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य है. यहां पर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. शनिवार सुबह मुख्यमंत्री भी हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे. जब वह बैलून के अंदर थे. तभी हॉट एयर बैलून के नीचले हिस्से में आग लग गई. लेकिन उनकी सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और फिर आग को बुझाया.

सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

हॉट एयर बैलून की देखरेख कर रहे अधिकारियों ने बताया कि जब मुख्यमंत्री बैलून में सवार थे. तब हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी. इस वजह से बैलून आगे बढ़ नहीं पाया. जिससे इसके निचले हिस्से में आग लग गई.

कलेक्टर अदिती गर्ग ने कहा कि कुछ मीडिया में एयर बैलून को लेकर गतल जानकारी फैलाई गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एयर बैलून की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है. माननीय मुख्यमंत्री केवल एयर बैलून को देखने के लिए गए थे.

सभी सुरक्षा मानकों का किया गया पालन

हॉट एयर बैलून, जैसा कि नाम से पता चलता है, गर्म हवा से भरा एक गुब्बारा होता है. इसे उड़ाने के लिए हवा को गर्म किया जाता है ताकि गुब्बारा ऊपर उठ सके और हवा में तैरता रहे. इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया हैं. नागरिकों से निवेदन है कि वे असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें.

