Chhattisgarh : सुकमा में DRG जवानों को बड़ी सफलता, 3 इनामी नक्सली ढेर

Karan Panchal18 December 2025 - 5:21 PM
Chhattisgarh : सुकमा में DRG जवानों को बड़ी सफलता, 3 इनामी नक्सली ढेर

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जंगल और पहाड़ी इलाके में गुरुवार को DRG जवानों व नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को जंगल में माओवादियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी। जिसके बाद DRG की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने 3 नक्सलियों को मारने की जानकारी दी है। वहीं घटनास्थल से हथियार भी बरामद हुए हैं।

नक्सलियों ने किया आत्म-समर्पण

मुठभेड़ के बाद आसपास के जंगल और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके में लगातार सर्च अभियान चलाया जारी है। पुलिस का कहना है कि सर्च अभियान पूरा होने के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा की, इस साल छत्तीसगढ़ में अब तक 284 नक्सली मारे गए हैं। जिसमें 255 नक्सली सुकमा, दंतेवाड़ा सहित सात जिलों में मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को नारायणपुर में कुल 11 नक्सलियों ने आत्म-समर्पण कर दिया था। जिसमें पांच महिला नक्सली भी शामिल थीं।

मारे गए नक्सलियों में एक महिला शामिल

पुलिस ने बताया की मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

