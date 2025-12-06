फटाफट पढ़ें:

जामनगर में गोपाल इटालिया पर हमला हुआ

हमला साफ AAP की आवाज़ के खिलाफ था

AAP के बढ़ते समर्थन से बीजेपी-कांग्रेस घबराई

हालात बदल रहे हैं और हमले तेज़ हुए

गुजरात की नई राजनीति में AAP सबसे आगे



Gujarat News : गुजरात के जामनगर की एक मीटिंग में जो घटना हुई, उसने गुजरात की राजनीति की दिशा बदल दी. AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की शर्मनाक घटना ने साफ दिखा दिया कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की एकता किसके खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ. इस छोटे-से पल ने एक बड़ी सच्चाई पूरे गुजरात और पूरे देश को दिखा दी. यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, यह हमला उस आवाज पर था जो गुजरात में बीजेपी की गलतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से खड़ी है.

गुजरात में AAP से बीजेपी-कांग्रेस दबाव में

गोपाल इटालिया बीजेपी की नीतियों पर सीधा सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को होता है. यही बताता है कि गुजरात में राजनीति किस मोड़ पर पहुँच चुकी है. AAP के बढ़ते जनसमर्थन ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बेचैन कर दिया है. सवाल बीजेपी से पूछो, प्रतिक्रिया कांग्रेस देती है. AAP की लोकप्रियता बढ़े, तो दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे की दुश्मन नहीं, बल्कि साझेदार की तरह मैदान में उतर आती हैं. यह वही पुरानी राजनीति है जिसने गुजरात की जनता को सालों तक सिर्फ वादे दिए और मलाई खुद खाई.

AAP के खिलाफ हमले बढ़े

लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. गुजरात की हवा बदल रही है. लोग यह समझ चुके हैं कि आप ही वह विकल्प है जो ईमानदारी, व्यवस्था में सुधार और जनता की बात को राजनीति के केंद्र में लाती है. यही वजह है कि आप के खिलाफ हर तरफ से हमले बढ़ रहे हैं. पर इतिहास गवाह है, हमले उसी पर होते हैं जो मजबूत हो, जो बढ़ रहा हो, और जो सत्ता की नींव को हिला रहा हो.

AAP की बढ़ती ताकत से बीजेपी-कांग्रेस घबराई

गोपाल इटालिया पर हुआ हमला बीजेपी-कांग्रेस की घबराहट की निशानी है. दोनों पार्टियाँ साफ-साफ देख रही हैं कि गुजरात की जनता बदलाव का मन बना चुकी है. AAP की आवाज को रोकने की जितनी कोशिशें होंगी, उतनी ही तेजी से यह आवाज जनता तक पहुँचेगी. क्योंकि AAP के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं और न ही गुजरात की जनता अब पुराने खेलों में फंसने वाली है. गुजरात की नई राजनीति का रास्ता साफ है और उस रास्ते पर सबसे आगे खड़ी है-आम आदमी पार्टी.

