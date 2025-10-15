Ayodhya Corruption Scam : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अयोध्या सुंदरीकरण परियोजनाओं में हुए बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, बल्कि प्रभु श्रीराम और गौ माता के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर आस्था को कलंकित किया.

250 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार

संजय सिंह के अनुसार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, अयोध्या मंडल की रिपोर्ट में करीब 250 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार सामने आया. 4,305 निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें से केवल 102 मामलों में जवाब दिया गया. बाकी हजारों मामलों का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला.

गौ माता और सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार की घटनाओं में कान्हा गौशाला में एक ही समय पर दो ट्रकों की तौल दर्शाकर भुगतान करना, ब्लैकलिस्टेड कंपनी प्रताप हाइट्स को ₹6.05 करोड़ बिना काम किए भुगतान, और 1,500 ‘घोस्ट कर्मचारियों’ के नाम पर भुगतान शामिल हैं. आईआईटी बीएचयू छात्रों के ऑडिट में भी कई योजनाओं—CCTV, हेल्थ एटीएम, वॉक्यू इल्यूजन—का कोई अता-पता नहीं मिला. रामपथ की 28 किलोमीटर सड़क की सफाई का भुगतान किया गया, जबकि असल में केवल 3-4 किलोमीटर की सफाई हुई.

जनता का पैसा, जनता का अधिकार

संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने राम और गौ माता के नाम पर जनता के पैसे को हड़पने का काम किया. उन्होंने भाजपा समर्थकों से कहा – जो प्रभु श्रीराम के नहीं हुए, वे आपके कभी नहीं हो सकते. उनका कड़ा बयान था: “राम-राम जपना, जनता का माल अपना.”

इस घोटाले के पीछे कई अधिकारियों का नाम भी सामने आया: गिरीशपति त्रिपाठी (महापौर, अयोध्या), विशाल सिंह (नगर आयुक्त / उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण), संतोष कुमार शर्मा (नगर आयुक्त) और नरेंद्र प्रताप सिंह (वित्त एवं लेखा अधिकारी). साथ ही अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण में भी भारी गड़बड़ियां हुईं.

चुनाव में जनता का जागरण

संजय सिंह ने बताया कि हालिया चुनावों में अयोध्या समेत कई जिलों में भाजपा की हार का कारण जनता का जागरूक होना है. उन्होंने कहा, “प्रभु श्रीराम जानते थे कि ये भक्त नहीं, चोर हैं. इसलिए जनता ने इन्हें हराया.” संजय सिंह का यह खुलासा अयोध्या परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के पर्दे को खोलता है और जनता के पैसों के दुरुपयोग पर सवाल उठाता है.

यह भी पढ़ें : दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप