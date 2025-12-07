Punjab

श्री मुक्तसर साहिब में लापता बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में काबू

Ajay Yadav7 December 2025 - 10:44 AM
1 minute read
Police Action :
Police Action : श्री मुक्तसर साहिब में दो दिन से लापता 9 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया. जानकारी के अनुसार, मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाली यह लड़की दो दिन पहले अचानक लापता हो गई थी. परिवार की सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और शहर के एक इलाके में उसकी लाश बरामद की. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में लड़की की हत्या की पुष्टि हो गई है.

बच्ची की तलाश के बीच जंगल में मिली लाश

एस.एस.पी. श्री मुक्तसर साहिब जी के दिशा-निर्देशों के तहत अलग-अलग टीमें तैयार करके बच्ची की तलाश तेजी से शुरू कर दी गई. तलाशी के दौरान दिनांक 6/12/2025 को नाबालिग बच्ची की लाश मिली. थाना सिटी श्री मुक्तसर साहिब की टीम द्वारा मौके पर एफ.एस.एल. की टीम को बुलाकर मौके की जांच करके मृतक शरीर को सिविल अस्पताल श्री मुक्तसर साहिब में रखवाया गया और मुकदमे में वृद्धि अपराध 103 (1) बी.एन.एस. किया गया.

आरोपी के पैर में लगी गोली

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें बनाकर सर्च अभियान शुरू किया. जिला पुलिस को गुप्त सूत्रों से मिली जानकारियों के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली. जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने फायरिंग करके भागने की कोशिश की. इसके जवाब में पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की. आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी पहले कत्ल के आरोप में सजा काट रहा था और 29 नवंबर 2022 को जेल से बाहर आया था. आरोपी की पहचान मुकेश कुमार, पुत्र अमर सिंह, निवासी बस्ती गुरतेज नगर, श्री मुक्तसर साहिब के रूप में हुई है.

