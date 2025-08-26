Delhi NCR

आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया

Delhi News :
आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया

  • सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने छापेमारी की
  • हॉस्पिटल घोटाले में पूर्व मंत्री जांच के दायरे में
  • आप नेताओं ने कार्रवाई को झूठा बताया
  • संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा
  • कहा गया, मामला राजनीतिक प्रेरित और निराधार है

Delhi News : आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर मंगलवार की सुबह ईडी ने छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हॉस्पिटल निर्माण घोटाला में की गई है. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन इस मामले में जांच के दायरे में हैं. इसे लेकर ईडी ने अपनी ECIR भी दर्ज की है. ईडी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे झूठा और निराधार बताया है. आप नेता आतिशी और संजय सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामला झूठा

आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामला झूठा और निराधार है. जिस समय ईडी ने मामला दर्ज किया था, उस समय वह मंत्री भी नहीं थे. आप नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना और उन्हें जेल में डालना मोदी सरकार की नीति है. यह सभी आप नेताओं को एक-एक करके परेशान करने और जेल में डालने के लिए किया जा रहा है. पीएम मोदी की फर्जी डिग्री से ध्यान हटाने के लिए छापेमारी की जा रही है. पीएम मोदी की फर्जी डिग्री पर चर्चा होने से रोकने के लिए ईडी ने छापेमारी की है.

क्या कहा आतिशी ने

आज सौरभ जी के घर छापेमारी क्यों हुई? देश भर में मोदी जी की डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई की गई है. जिस समय के मामले की बात की जा रही है, उस दौरान सौरभ जी मंत्री नहीं थे, इसलिए यह पूरा मामला झूठा है. वहीं सत्येंद्र जी को तीन साल जेल में रखने के बाद भी CBI और ED को मामले में क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी. इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं.

