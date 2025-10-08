Madhya Pradesh

Ajay Yadav8 October 2025
2 minutes read
Madhya Pradesh :
43 दिन में 19 मौतें : जहरीली कफ सिरप के खिलाफ सरकार का घर-घर सर्वे, खतरनाक असर से यूरिन तक रुका

  • छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से दो बच्चों की मौत
  • सिरप में जहरीला पदार्थ सीमा से 500 गुना ज्यादा
  • कोल्ड्रिफ़ पर बैन के बाद सर्वे घर-घर किया गया
  • इंदौर-सागर में लाखों कफ सिरप जब्त हुए
  • तस्करी मामले में मंत्री के रिश्तेदार गिरफ्तार

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों को पिलाई गई जहरीली कफ सिरप “कोल्ड्रिफ” से मंगलवार को दो और मासूमों की मौत हो गई. पिछले 43 दिनों में इस सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. नागपुर में इलाज के दौरान दो साल के जयशु यादवंशी और वेदांश पवार की मौत हो गई. दोनों बच्चे किडनी फेल होने से जूझ रहे थे.

डॉ. आशीष लोथे, जीएम सीएच ने बताया कि जहरीले रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) ने दोनों बच्चों के दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचाया. यह रसायन दिमाग की कोशिकाओं से चिपक जाता है और शरीर से निकालना लगभग असंभव होता है. उन्होंने बताया कि डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की सुरक्षित मात्रा 0.1% मानी जाती है, लेकिन कोल्ड्रिफ़ सिरप में इसकी मात्रा 48.6% पाई गई, जो तय सीमा से करीब 500 गुना अधिक है. नागपुर के नागरिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अब भी 11 बच्चे गंभीर स्थिति में हैं.

कोल्ड्रिफ़ पर बैन के बाद घर-घर सर्वे शुरू

परसिया एसडीएम शुभम यादव ने जानकारी दी कि जब कोल्ड्रिफ़ पर प्रतिबंध लगाया गया, तब तक बिक चुकी बोतलों का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सर्वे शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार शाम एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है और उनकी हर संभव मदद कर रही है, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ औपचारिकता करते हैं, जबकि सरकार हर परिवार के घर जाकर मदद पहुंचा रही है. सीएम ने आश्वासन दिया कि प्रभावित बच्चों की देखभाल की जाएगी और सभी को न्याय मिलेगा.

इंदौर-सागर में सबसे ज्यादा बरामदगी

वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंगलवार को नई दिल्ली में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टिकाराम जूली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा है, उन्होंने बताया कि 2022 से अब तक राज्य भर में कोडीन (एक तरह की नशीली दवा) युक्त लाखों कफ सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं. सिंगार ने बताया कि 2022 में इंदौर से 10,000 बोतलें, जबकि 2024 में सागर से 72,000 बोतलें जब्त की गईं, उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल में 2024 में 127 कार्टन और रीवा में इसी साल 1,440 बोतलें जब्त की गईं.

6 करोड़ की तस्करी का मामला

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सतना में एक राज्य मंत्री के रिश्तेदार को भी नशीले कफ सिरफ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने बताया कि पिछले साल 6 सितंबर को राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह सोमू को इस मामले में पकड़ा गया था. पुलिस के अनुसार, शैलेंद्र करीब दो साल में लगभग 6 करोड़ रुपये के नशीले कफ सिरप की तस्करी में शामिल था.

