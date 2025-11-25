Hair Care Tips : सर्दियों में स्किन की देखभाल तो सभी करते हैं लेकिन बालों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है, ये लोगों को तब पता चलता है जब वे बालों में हो रहे परेशानी से जूझने लगते हैं। क्योंकि अक्सर ठंडी और शुष्क हवा की वजह से स्कैल्प (खोपड़ी) में नमी कम हो जाती है, जिससे खुजली और डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। डैंड्रफ सफेद या पीले रंग के छोटे-छोटे पर्त (flakes) होते हैं जो सिर और कंधों पर दिखाई देते हैं। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, या इस समस्या को आने से पहले ही रोकना चाहते हैं तो इस टिप्स को जरूर फॉलो करें।

डैंड्रफ के सामान्य कारण

सुखी और ठंडी हवा: स्कैल्प में नमी की कमी, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है।

स्कैल्प में नमी की कमी, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है। अत्यधिक तेल या उत्पाद का उपयोग: हेयर क्रीम, हेयर स्प्रे और शैम्पू का गलत उपयोग।

हेयर क्रीम, हेयर स्प्रे और शैम्पू का गलत उपयोग। स्वस्थ्य समस्याएँ: जैसे कि स्कैल्प इंफेक्शन, मुँहासे या सोरायसिस।

जैसे कि स्कैल्प इंफेक्शन, मुँहासे या सोरायसिस। खराब खान-पान: पर्याप्त पानी, विटामिन और मिनरल्स की कमी।

पर्याप्त पानी, विटामिन और मिनरल्स की कमी। तनाव और नींद की कमी: तनाव हार्मोन स्तर को प्रभावित कर सकता है और डैंड्रफ बढ़ा सकता है।

डैंड्रफ का घरेलू और आयुर्वेदिक इलाज

नारियल तेल और नींबू: नारियल तेल को हल्का गर्म करके स्कैल्प में मसाज करें। 15 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें। –

नारियल तेल को हल्का गर्म करके स्कैल्प में मसाज करें। 15 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें। – नींबू का रस भी सप्ताह में 1-2 बार स्कैल्प पर लगाया जा सकता है।

भी सप्ताह में 1-2 बार स्कैल्प पर लगाया जा सकता है। टी ट्री ऑयल: शैम्पू में 2-3 बूंदें मिलाकर बाल धोने से एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल असर मिलता है।

शैम्पू में 2-3 बूंदें मिलाकर बाल धोने से एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल असर मिलता है। संतुलित खान-पान: प्रोटीन, विटामिन B और ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त आहार लें।

प्रोटीन, विटामिन B और ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त आहार लें। गर्म पानी से धोने से बचें: गर्म पानी से बाल धोने पर स्कैल्प और ज्यादा रूखापन पैदा होता है।

गर्म पानी से बाल धोने पर स्कैल्प और ज्यादा रूखापन पैदा होता है। माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल: हर रोज़ बाल धोने से बचें और हल्के शैम्पू का उपयोग करें।

डैंड्रफ से बचाव के लिए सामान्य टिप्स

बालों को नियमित ब्रश करें ताकि प्राकृतिक तेल पूरे स्कैल्प में फैल जाए।

हफ्ते में 1-2 बार गुनगुने पानी से बाल धोएं।

सर्दियों में सिर को ढककर रखें, खासकर बाहर निकलते समय।

तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें।

बता दें कि सर्दियों में थोड़ी सावधानी और सही देखभाल से डैंड्रफ की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। याद रखें, यदि समस्या लगातार बनी रहे या स्कैल्प में सूजन, लालिमा या दर्द हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें।

