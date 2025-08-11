ऑटोबिज़नेस

टेस्ला ने दिल्ली एरोसिटी में खोला दूसरा शोरूम, भारत में विस्तार की रफ्तार तेज

Anup Tiwari11 August 2025 - 6:33 PM
2 minutes read
Delhi Tesla Showroom
एरोसिटी में खोला दूसरा शोरूम

Delhi Tesla Showroom : दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपने विस्तार को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है. सोमवार को कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर के एरोसिटी क्षेत्र में अपना दूसरा शोरूम और एक्सपीरियंस सेंटर खोलकर भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति और अधिक मजबूत कर ली है. यह नया सेंटर वर्ल्डमार्क 3 परिसर में स्थित है, जो देश की राजधानी के व्यस्त और प्रमुख इलाकों में गिना जाता है. यह शोरूम मुंबई के पहले सेंटर की शुरुआत के महज एक महीने बाद शुरू किया गया है.

चीन में बनी Model Y की होगी बिक्री, ऑनलाइन बुकिंग शुरू

टेस्ला का यह दिल्ली शोरूम फिलहाल चीन से आयात की जाने वाली मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार की बिक्री करेगा. यह कार भारत में लिए दो अलग-अलग वेरिएंट्स में लाई गई है. पहला वेरिएंट रियर-व्हील ड्राइव है जिसमें 60 किलोवॉट ऑवर की बैटरी दी गई है, वहीं दूसरा लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट है जिसमें 75 किलोवॉट ऑवर की बैटरी मौजूद है. इनकी कीमत क्रमशः 59.89 लाख और 67.89 लाख एक्स-शोरूम रखी गई है. इसके अतिरिक्त, टेस्ला का फुल सेल्फ-ड्राइविंग पैकेज भी 6 लाख में उपलब्ध कराया जा रहा है. देशभर के ग्राहक इन कारों की बुकिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं. हालांकि, कंपनी फिलहाल डिलीवरी के लिए दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और पुणे के ग्राहकों को प्राथमिकता दे रही है. बाद में अन्य शहरों में भी डिलीवरी की जाएगी.

9 साल की लीज पर लिया शोरूम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने एरोसिटी के वर्ल्डमार्क 3 प्रोजेक्ट में 8,200 वर्ग फुट क्षेत्र को नौ साल के लिए लीज पर लिया है. यह लीज 30 जुलाई 2025 को रजिस्टर्ड हुई है और इसका शुरुआती किराया 17.22 लाख प्रति माह तय किया गया है, जो 210 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से है. यह भी तय हुआ है कि हर 36 महीने में किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. एरोसिटी में स्थित यह शोरूम दोपहर 2 बजे से ग्राहकों के लिए खुला रहेगा जहां मॉडल वाई को डिस्प्ले पर रखा जाएगा और ग्राहक इसका अनुभव ले सकेंगे.

टेस्ला द्वारा दिल्ली में अपने दूसरे शोरूम की शुरुआत भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को लेकर उसकी गंभीरता को दर्शाता है. कंपनी ने मुंबई में शुरुआत के बाद अब राजधानी में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर दी है और आने वाले समय में इसके और शहरों में विस्तार की पूरी संभावना है.

