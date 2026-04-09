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DA Hike Delay : 8वें वेतन आयोग की बैठक से पहले DA का इंतजार, जानिए पूरा सच

Karan Panchal9 April 2026 - 6:57 PM
2 minutes read
DA Hike Delay
DA Hike Delay : 8वें वेतन आयोग की बैठक से पहले DA का इंतजार, जानिए पूरा सच

DA Hike Delay : केंद्रीय सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक अप्रैल 2026 का महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिला है। महीने का अंत होते-होते भी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में चिंता का माहौल बन गया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद पहले कभी महंगाई भत्ते की घोषणा में इतनी देरी नहीं हुई। इस बार की देरी कर्मचारियों के लिए असामान्य और तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है।

ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित

अभी तक की जानकारी के अनुसार, इस देरी का मुख्य कारण 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं को बताया जा रहा है। 13 अप्रैल 2026 को National Council (Joint Consultative Machinery) की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को भेजे जाने वाले अंतिम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि आयोग इस बैठक के परिणामों का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ही महंगाई भत्ते की नई दरों की घोषणा की जाएगी।

सरकार ने DA बढ़ोतरी का प्रस्ताव…

इतिहास पर नजर डालें तो पिछले साल, 2025 में सरकार ने DA बढ़ोतरी का प्रस्ताव 28 मार्च को रखा था और 2 अप्रैल को इसका आधिकारिक आदेश जारी किया गया। 2024 में भी महंगाई भत्ते की घोषणा 3 अप्रैल को की गई थी। कोविड महामारी के दौरान सरकार ने 2019 और 2021 के बीच DA को 17% पर स्थिर रखा, जिसके लिए 23 अप्रैल 2020 को आदेश जारी हुआ था।

मासिक आय का अहम हिस्सा

इस बार की देरी कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि महंगाई भत्ता उनकी मासिक आय का अहम हिस्सा होता है और इसका समय पर न मिलना वित्तीय योजना पर असर डालता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घोषणा जल्द ही की जाएगी और कर्मचारियों को लंबित भत्ते का भुगतान पीछे नहीं छोड़ा जाएगा।

कर्मचारियों के बीच उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की बैठक के बाद सरकार जल्द ही DA बढ़ोतरी का आदेश जारी करेगी, ताकि अप्रैल महीने के लिए उनका भत्ता समय पर दिया जा सके।

ये भी पढ़ें- ईरान-यूएस तनाव बढ़ा, ट्रम्प ने चेतावनी दी: समझौता नहीं माना तो होगी भारी गोलीबारी

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Karan Panchal9 April 2026 - 6:57 PM
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