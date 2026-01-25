Republic Day 2026 : पंजाब में सुरक्षा चाक चौबंद, 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात

Republic Day 2026 : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार गणतंत्र दिवस–2026 के शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखने और विशेष कार्रवाई करने के उद्देश्य से 6000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपीज़) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में पुख्ता सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओज़) और गज़ेटेड अधिकारियों को गणतंत्र दिवस समारोहों की समाप्ति तक फील्ड में मौजूद रहने के आदेश भी दिए हैं।

संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि “गैंगस्टरों पर वार” अभियान के तहत पूरे प्रदेश में वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों की पुलिस टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में होटलों और सरायों की भी बारीकी से जांच कर रही हैं।

उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे हर समय सतर्क रहें और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि लोग 112 हेल्पलाइन नंबर पर पुलिस को सूचना दे सकते हैं।

329 दिनों में बड़ी कार्रवाई

पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ चल रही मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 329वें दिन भी जारी रखा। इसके तहत आज 58 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 400 ग्राम हेरोइन, 15 किलो भुक्की, 505 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 8940 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ ही मात्र 329 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 46,353 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 41 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया है।

