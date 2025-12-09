New Delhi : देश के 12 राज्यों में हो रहे SIR को लेकर विपक्ष में गरमागरमी का माहौल है। सर्वे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच आज लोकसभा में चुनाव सुधारों (Electoral Reforms) पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही तीन सवालों के जवाब भी मांगे हैं जिससे राहुल गांधी के मुताबिक, यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि BJP भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट और इस्तेमाल कर रही है।

मैं तीन सवाल पूछना चाहता हूं – राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, “मैं तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, CJI को इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन पैनल से क्यों हटाया गया? इसे तथाकथित लोकतांत्रिक निर्णय कहा जाता है। एक तरफ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं। उस कमरे में मेरी कोई आवाज़ नहीं है। वे जो तय करते हैं, वही होता है। तो पहला सवाल, प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनाव कमिश्नर कौन होगा? और यह चुनने में इतने उत्सुक क्यों हैं?”

राहुल गांधी ने डुप्लीकेट फ़ोटो पर किया सवाल

कांग्रेस सांसद ने कहा कि, “मैं बिहार में SIR के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है कि बिहार में SIR के बाद भी बिहार में वोटिंग लिस्ट में 1.2 लाख डुप्लीकेट फ़ोटो हैं? अगर आपने वोटिंग लिस्ट साफ़ कर दी है, तो बिहार में 1.2 लाख डुप्लीकेट फ़ोटो क्यों हैं? हमने यह सिर्फ़ हरियाणा के बारे में साबित नहीं किया है। हमने यह कर्नाटक में साबित किया है, हमने यह महाराष्ट्र में साबित किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी तरह आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश में चुनाव जीतते हैं।”

चुनाव सुधार के लिए राहुल गांधी की 4 मुख्य मांगें

उन्होंने कहा, “चुनाव सुधार के लिए क्या चाहिए? नंबर एक, सभी राजनीतिक दल को चुनाव से एक महीने पहले मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट दें। यह पहला कदम है। दूसरा कदम है उस कानून को वापस लेना जो CCTV और CCTV फुटेज को नष्ट करने की इजाज़त देता है। साथ ही, हमें बताएं कि EVM का आर्किटेक्चर क्या है? हमें EVM का एक्सेस दें। हमारे एक्सपर्ट्स को जाकर देखने दें कि EVM के अंदर क्या है आज तक, हमें EVM का एक्सेस नहीं मिला है। हमें फिजिकली जाकर EVM देखने की इजाज़त नहीं है। आखिर में, प्लीज़ उस कानून को बदलें जो इलेक्शन कमिश्नर को जो चाहे करने की इजाज़त देता है। आपको बस इतने ही इलेक्शन रिफॉर्म की ज़रूरत है।”

सरकार पर वोट चोरी का आरोप

राहुल गांधी ने इस दौरान वोट चोरी का आरोप भी लगाया। कहा कि, ” सबसे बड़ा एंटी-नेशनल काम जो आप कर सकते हैं, वह है वोट-चोरी। वोट-चोरी से बड़ा कोई एंटी-नेशनल काम नहीं है क्योंकि जब आप वोट को खत्म करते हैं, तो आप इस देश के ताने-बाने को खत्म कर देते हैं। आप मॉडर्न इंडिया को खत्म करते हैं, आप इंडिया के आइडिया को खत्म करते हैं। वोट-चोरी एक एंटी-नेशनल काम है और जो लोग दूसरी तरफ हैं, वे भी एंटी-नेशनल काम कर रहे हैं।”

महात्मा गांधी की हत्या पर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि, “30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी के सीने में तीन गोलियां लगीं। नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के पिता की हत्या की। आज, हमारा दोस्त उन्हें गले नहीं लगाता। आज, हमारे दोस्तों ने उन्हें दूर कर दिया है। यह एक अजीब सच है। लेकिन प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ वोट से निकला है। सभी इंस्टीट्यूशन वोट से निकले हैं इसलिए यह साफ़ है कि RSS को उन सभी इंस्टीट्यूशन पर कब्ज़ा करना है जो उससे निकले हैं। गांधीजी की हत्या के बाद, प्रोजेक्ट का अगला कदम भारत के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर पूरी तरह कब्ज़ा करना था।”

कांग्रेस सांसद का RSS पर आरोप

कांग्रेस सांसद ने कहा, “यह सोच कि भारत संघ में हर धागा, हर व्यक्ति बराबर है, RSS मेरे दोस्तों को परेशान करती है। वे देश का ताना-बाना देखकर खुश हैं, लेकिन वे यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश के ताने-बाने में हर एक इंसान, चाहे वे किसी भी धर्म से हों, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, बराबर होना चाहिए क्योंकि वे असल में बराबरी में विश्वास नहीं करते। वे हायरार्की में विश्वास करते हैं, और उनका मानना ​​है कि उन्हें उस हायरार्की में सबसे ऊपर होना चाहिए।”

“राहुल गांधी का खादी पर जोर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना ज़ोर क्यों दिया? ऐसा क्यों था कि उन्होंने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को खादी के कॉन्सेप्ट के इर्द-गिर्द बनाया, और ऐसा क्यों है कि उन्होंने सिर्फ़ खादी पहनी? क्योंकि खादी सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं है। खादी भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है, यह कल्पना है, यह भावना है, यह भारत के लोगों की उत्पादक शक्ति है… आप जिस भी राज्य में जाएंगे, आपको अलग-अलग कपड़े मिलेंगे।

देश की विविधता ही उसकी ताकत- राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि हिमाचली टोपी, असमिया गमचा, बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, नागा जैकेट और आप पाएंगे कि ये सभी कपड़े लोगों को दिखाते हैं। ये कपड़े सुंदर हैं। कोई भी धागा दूसरे धागे से बेहतर नहीं है। धागे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। धागे आपको गर्म नहीं रख सकते। लेकिन जब वे एक कपड़े के रूप में एक साथ आते हैं, तो वे आपको गर्म रख सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं, और आपके दिल में जो है उसे बता सकते हैं। उसी तरह, हमारा देश भी 1.4 बिलियन लोगों से बना एक कपड़ा है, और यह कपड़ा वोट से बुना जाता है। यह सदन जहां मैं आज खड़ा हूं, लोकसभा, राज्यसभा, देश भर की विधानसभाएं, देश भर की पंचायतें, इनमें से कोई भी नहीं होता अगर वोट नहीं होता।”

