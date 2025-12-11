राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर बोला तीखा हमला, कहा- जवाब नहीं दिया और घबराहट दिखी

Rahul Gandhi On Amit Shah :
राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर तीखा हमला, कहा जवाब नहीं दिया और घबराहट दिखी

  • राहुल गांधी ने अमित शाह पर तीखी प्रतिक्रिया दी
  • कहा जवाब नहीं दिया और घबराहट दिखी
  • प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति पर सवाल
  • दिसंबर 2023 में कानून बदलने का आरोप
  • RSS-BJP पर संस्थागत नियंत्रण का आरोप

Rahul Gandhi On Amit Shah : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी. राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने उनके सावालों का सीधे जवाब नहीं दिया और कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह घबराए हुए लग रहे थे और उनका व्यवहार संसद में मानसिक दबाव की ओर इशारा कर रहा था.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में अमित शाह का व्यवहार सामान्य नहीं था. उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, उनके हाथ कांप रहे थे. यह पूरे संसद ने देखा है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सदन में अमित शाह को खुली चुनौती दी थी कि वे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन उनके मुताबिक, अमित शाह ने इस चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया.

प्रधान न्यायाधीश क्यों नहीं शामिल?

बता दे कि लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के ‘प्रोजेक्ट’ के तहत विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण किया गया है. चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति में प्रधान न्यायाधीश को क्यों शामिल नहीं किया गया. राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदलकर यह सुनिश्चित किया कि किसी चुनाव आयुक्त को उनके फैसलों के लिए दंडित नहीं किया जा सके.

इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम नहीं उठाया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि अगर वोट का महत्व ही खत्म हो गया तो लोकसभा, विधानसभा या पंचायत जैसी संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. कांग्रेस नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनके प्रोजेक्ट का अगला चरण भारत के संस्थागत ढांचे पर नियंत्रण करना था.

