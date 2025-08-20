Punjab

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक

20 August 2025
  • जल मंत्री ने बाढ़ हालात की समीक्षा की
  • अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश
  • दरियाओं पर 24 घंटे निगरानी का आदेश
  • राहत कैंप और टीमें तैनात करने को कहा
  • प्रशासन और विभाग में तालमेल जरूरी

Punjab News : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज राज्य के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की. इस बैठक में होशियारपुर, तरन तारन, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों के डिप्टी कमिश्नर सहित ड्रेनेज विभाग के सभी कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (एस.ई.) शामिल हुए. इस बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री के साथ प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार और मुख्य अभियंता (ड्रेनेज) हरदीप सिंह मेंदीरत्ता भी उपस्थित रहे.

विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान बरिंदर कुमार गोयल ने सभी दरियाओं के किनारों पर दिन-रात सतत सतर्कता रखने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब की दरियाओं में जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चौकसी और बढ़ाई जाए.

जल मंत्री ने दरियाओं पर 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए

जल संसाधन मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में दरियाओं के किनारों पर दिन-रात कड़ी निगरानी सुनिश्चित करें और ड्यूटी रोस्टर रजिस्टर की सही पालना करें ताकि निरंतर निगरानी का कार्य सुचारु रूप से चल सके. इस समीक्षा के दौरान डिप्टी कमिश्नरों ने कैबिनेट मंत्री को प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया.

बरिंदर कुमार गोयल ने संवेदनशील इलाकों के साथ-साथ जरूरी स्थानों पर फील्ड स्टाफ सहित मजबूत निगरानी टीमों की तैनाती करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूरे प्रभावित क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से सेक्टरवार बाँटने से समय पर बचाव कार्य सुनिश्चित हो सकेंगे.

बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप सुनिश्चित हों

कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि बाढ़ से प्रभावित आबादी के लिए आश्रय, भोजन और चिकित्सीय सहायता जैसी आवश्यक सुविधाओं से युक्त उचित राहत कैंप सुनिश्चित किए जाएँ, उन्होंने बाढ़ के चलते उत्पन्न हो रही स्थिति का लगातार आकलन करने और रोकथाम उपायों को तेज करने के निर्देश भी दिए. कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के बीच निरंतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

