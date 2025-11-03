Chandigarh : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब की बेटी हरमनप्रीत कौर को हार्दिक बधाई दी है, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में इतिहास रचते हुए भारत को विश्व कप जिताया है।

बेटियां किसी से कम नहीं – संधवां

स्पीकर संधवां ने कहा कि हरमनप्रीत कौर ने अपनी लगन, मेहनत और अदम्य जज़्बे से न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने यह साबित किया है कि यदि इरादे मजबूत हों तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत कौर ने खेल जगत में नया इतिहास रचकर हर माता-पिता की बेटी को प्रेरणा दी है। यह जीत महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है और खेल जगत में एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत है।

स संधवां ने कहा कि पंजाब की बेटियों ने हमेशा हौसले और हिम्मत के बल पर दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा साबित की है, और हरमनप्रीत कौर की यह उपलब्धि उसका नवीनतम उदाहरण है।

