Punjabराज्य

पंजाब विधानसभा के स्पीकर संधवां ने पंजाब की बेटी हरमनप्रीत कौर को विश्व कप जीत पर दी बधाई

Shanti Kumari3 November 2025 - 8:55 PM
1 minute read
world Cup

Chandigarh : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब की बेटी हरमनप्रीत कौर को हार्दिक बधाई दी है, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में इतिहास रचते हुए भारत को विश्व कप जिताया है।

बेटियां किसी से कम नहीं – संधवां

स्पीकर संधवां ने कहा कि हरमनप्रीत कौर ने अपनी लगन, मेहनत और अदम्य जज़्बे से न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने यह साबित किया है कि यदि इरादे मजबूत हों तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत कौर ने खेल जगत में नया इतिहास रचकर हर माता-पिता की बेटी को प्रेरणा दी है। यह जीत महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है और खेल जगत में एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत है।

स संधवां ने कहा कि पंजाब की बेटियों ने हमेशा हौसले और हिम्मत के बल पर दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा साबित की है, और हरमनप्रीत कौर की यह उपलब्धि उसका नवीनतम उदाहरण है।

यह भी पढ़ें http://जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 November 2025 - 8:55 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

3 November 2025 - 8:19 PM
Photo of माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

3 November 2025 - 6:05 PM
Photo of गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

3 November 2025 - 5:44 PM
Photo of गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

3 November 2025 - 5:10 PM
Photo of हरियाणा मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक : रोजगार, उद्योग, शिक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक : रोजगार, उद्योग, शिक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी

3 November 2025 - 4:38 PM
Photo of बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

3 November 2025 - 3:56 PM
Photo of गमाडा द्वारा लगाया गया दो दिवसीय कैंप, 1000 से अधिक लंबित मामलों का हुआ समाधान

गमाडा द्वारा लगाया गया दो दिवसीय कैंप, 1000 से अधिक लंबित मामलों का हुआ समाधान

3 November 2025 - 3:25 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर वाहनों की सघन जांच, आम लोगों की सुविधा का रखा गया ध्यान

पंजाब पुलिस ने की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर वाहनों की सघन जांच, आम लोगों की सुविधा का रखा गया ध्यान

3 November 2025 - 2:56 PM
Photo of पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

3 November 2025 - 1:53 PM
Photo of पंजाब में अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संग्रह में 21.51% की वृद्धि, वित्त मंत्री चीमा ने साझा किए आंकड़े

पंजाब में अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संग्रह में 21.51% की वृद्धि, वित्त मंत्री चीमा ने साझा किए आंकड़े

3 November 2025 - 1:02 PM
Back to top button