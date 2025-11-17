Punjabराज्य

समाजिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले, सैनिटरी पैड वितरण को 53 करोड़ की मंज़ूरी   

Shanti Kumari17 November 2025 - 1:29 PM
2 minutes read
Punjab News :
समाजिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले, सैनिटरी पैड वितरण को 53 करोड़ की मंज़ूरी

Chandigarh : पंजाब सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण सेवाओं को मज़बूत करने के लिए एक बड़े कदम के तहत, राज्य की पूर्ण कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंज़ूरी दी है. यह जानकारी साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि ये फैसले राज्य के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होंगे.

CDPO के 16  पदों को भरने की मंजूरी

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैबिनेट ने बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी के 16 नए पदों को भरने की मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला और बाल कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार आएंगे और इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी तरीक़े से लागू किया जा सकेगा.

खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी

इस संदर्भ में डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि खाली पड़े 19 बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारियों (सी.डी.पी.ओ.) के पदों को भरने की प्रक्रिया पहले से ही जारी थी. अब कैबिनेट द्वारा 16 नए पदों की मंज़ूरी मिलने के बाद कुल 35 सी.डी.पी.ओज़. के पद पी.पी.एस.सी. के माध्यम से भरे जाएंगे, जिससे बाल विकास सेवाओं की कार्यकुशलता में बड़ा सुधार आएगा.

ट्रांसजेंडर कल्याण पर जोर

ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण हेतु, कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर मामलों से संबंधित नियम बनाने और उनमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इससे ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी नीतियों को और संवेदनशील, प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सकेगा.

सैनिटरी पैड योजना मंज़ूर

जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए, कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए 53 करोड़ रुपये की मंज़ूरी प्रदान की है. डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह योजना लाखों लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और मासिक धर्म संबंधी जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी.

कमजोर वर्गों के लिए सुधार

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व और जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर बोलते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मौजूदा सरकार कमजोर वर्गों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. कैबिनेट के ये ताज़ा फैसले जनता के कल्याण के प्रति मुख्यमंत्री मान की अटूट प्रतिबद्धता और पंजाब के लोगों के लिए वास्तविक, जमीनी सुधार लाने की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं.

यह भी पढ़ें जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari17 November 2025 - 1:29 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

17 November 2025 - 8:18 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने किया वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

हरजोत सिंह बैंस ने किया वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

17 November 2025 - 3:44 PM
Photo of मंत्री लालजीत भुल्लर ने विश्व स्मृति दिवस पर की ‘हिट एंड रन मुआवज़ा योजना’ के लिए कार्य-योजना की शुरुआत

मंत्री लालजीत भुल्लर ने विश्व स्मृति दिवस पर की ‘हिट एंड रन मुआवज़ा योजना’ के लिए कार्य-योजना की शुरुआत

17 November 2025 - 2:07 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

17 November 2025 - 12:48 PM
Photo of पंजाब में आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र, 350वीं शताब्दी पर गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान और शिक्षाओं पर चर्चा

पंजाब में आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र, 350वीं शताब्दी पर गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान और शिक्षाओं पर चर्चा

17 November 2025 - 12:25 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 260वें दिन, पंजाब पुलिस ने 3.1 किलो हेरोइन, 1.5 किलो अफीम जब्त की, 72 तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 260वें दिन, पंजाब पुलिस ने 3.1 किलो हेरोइन, 1.5 किलो अफीम जब्त की, 72 तस्कर गिरफ्तार

17 November 2025 - 10:16 AM
Photo of अमृतसर में पाक समर्थित हथियार-नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़, छह पिस्टल और 1 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर में पाक समर्थित हथियार-नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़, छह पिस्टल और 1 किलो हेरोइन बरामद

17 November 2025 - 9:30 AM
Photo of परिवारिक कलह के बीच रोहिणी के बाद अब लालू यादव की तीन और बेटियां हुई दिल्ली रवाना

परिवारिक कलह के बीच रोहिणी के बाद अब लालू यादव की तीन और बेटियां हुई दिल्ली रवाना

16 November 2025 - 6:20 PM
Photo of तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के अपमान पर परिवार और नेताओं को चेतावनी दी

तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के अपमान पर परिवार और नेताओं को चेतावनी दी

16 November 2025 - 4:07 PM
Photo of चुनाव में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव के बदले सुर, कहा – ‘मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था’

चुनाव में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव के बदले सुर, कहा – ‘मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था’

16 November 2025 - 3:20 PM
Back to top button