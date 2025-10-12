Punjab

पंजाब एससी आयोग ने ADGP पूरन कुमार आत्महत्या मामले में रिपोर्ट तलब की

Ajay Yadav12 October 2025 - 12:55 PM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पंजाब एससी आयोग ने आत्महत्या पर नोटिस लिया
  • आयोग ने डीजीपी चंडीगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई
  • सुसाइड नोट और शिकायत की रिपोर्ट मांगी गई
  • रिपोर्ट 13 अक्टूबर तक आयोग को सौंपनी होगी
  • चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी परिवार से मिलेंगे

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार द्वारा हाल ही में चंडीगढ़ में की गई आत्महत्या के मामले में स्वयं संज्ञान (सुओ मोटू नोटिस) लेते हुए चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से रिपोर्ट तलब की है.

पंजाब एससी आयोग ने रिपोर्ट मांगी

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला अखबारों के माध्यम से उनके संज्ञान में आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने डीजीपी चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि इस मामले से संबंधित रिपोर्ट, मृत अधिकारी का सुसाइड नोट, तथा उनकी पत्नी अमनीत कौर द्वारा दी गई शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट एडीजीपी स्तर के अधिकारी के माध्यम से पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को 13 अक्तूबर 2025 तक प्रस्तुत की जाए.

इसके साथ ही, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी 13 अक्तूबर 2025 (सोमवार) को पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात भी करेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

