Chandigarh : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने सोमवार को राज भवन में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस अवसर पर चेयरमैन के साथ आयोग के सदस्य श्री रुपिंदर सिंह शीतल, श्री गुलज़ार सिंह बॉबी और श्री गुरप्रीत सिंह इट्टांवाली मौजूद थे।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने राज्यपाल से अनुसूचित जातियों के कल्याण, सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री गढ़ी ने राज्यपाल को बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग की कुल आबादी 32 प्रतिशत बनती है।

चेयरमैन की राज्यपाल से की गई मांग

उन्होंने कहा कि 2001 से 2011 के बीच 26 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के हिसाब से वर्ष 2025 में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी लगभग 38 प्रतिशत हो गई है। चेयरमैन ने पेश चुनौतियों पर गहराई से चर्चा करते हुए अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, शैक्षणिक पहलों और रोज़गार के अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने को यकीनी बनाने के लिये राज्यपाल कार्यालय की ओर से बेहतर समन्वय की मांग की।

राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के लिए राज भवन और आयोग कार्यालय के बीच आपसी तालमेल को मज़बूत करने का हार्दिक निमंत्रण दिया।

