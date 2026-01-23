Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा, जिला अमृतसर की प्रिंसिपल रेखा महाजन को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।

जातिसूचक शब्दावली का प्रयोग करने का मामला

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि प्रिंसिपल रेखा महाजन द्वारा डी.पी.ई. अध्यापक जोरिंदर सिंह के लिए जातिसूचक शब्दावली का प्रयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय कमेटी द्वारा भी रेखा महाजन के खिलाफ शिकायत को सही पाया गया था।

जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और 29 जनवरी 2026 को केस संबंधी डायरेक्टर सेकेंडरी शिक्षा विभाग से व्यक्तिगत पेशी के दौरान रिपोर्ट मांगी गई है।

