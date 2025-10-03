Punjabराज्य

हमारे बुजुर्ग, हमारा मान: पंजाब सरकार ने 2055 करोड़ की पेंशन दी, 23 लाख बुज़ुर्गों को मिला सम्मान

Amzad Khan3 October 2025 - 12:21 PM
2 minutes read
Punjab Senior Citizens Pension 2025
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुज़ुर्ग लाभार्थियों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है.

अहम बातें एक नजर में :

पंजाब सरकार ने अगस्त 2025 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 2055.05 करोड़ रुपये जारी किए.

  • 23.09 लाख बुज़ुर्ग लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है.
  • चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित.
  • मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में बुज़ुर्गों की भलाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध.
  • पेंशन वितरण में किसी भी देरी या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का आदेश.
  • योजना बुज़ुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है.
  • हर हकदार तक समय पर पेंशन पहुंचाने को प्राथमिकता.

Punjab Senior Citizens Pension 2025 : पंजाब सरकार द्वारा राज्य के बुज़ुर्ग नागरिकों की भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अगस्त 2025 तक 2055.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी.

23.09 लाख बुज़ुर्गों को मिला योजना का लाभ

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस अवधि के दौरान 23.09 लाख बुज़ुर्ग लाभार्थियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया है. उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए 4100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बुज़ुर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्धता

डॉ. बलजीत कौर ने कहा,

“मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बुज़ुर्गों की भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है. हमारा उद्देश्य स्पष्ट है – ‘हमारे बुज़ुर्ग हमारा मान हैं’ और उनकी पेंशन में किसी भी प्रकार की देरी या रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.”

समय पर पेंशन वितरण के सख्त निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बुज़ुर्गों की पेंशन निर्धारित समयानुसार जमा होनी चाहिए. यदि पेंशन जारी करने में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसका पद कितना भी ऊँचा क्यों न हो.

डॉ. कौर ने आगे कहा कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बुज़ुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का आधार हैं. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक हकदार तक यह सुविधा बिना किसी रुकावट के पहुंच सके.

यह भी पढ़ें : हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान: 35 करोड़ का पुल, 80 करोड़ की सिंचाई योजना और 25 नए खेल मैदान से बदलेगा आनंदपुर साहिब का चेहरा

