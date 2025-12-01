Vigilance Action : पंजाब मंडी बोर्ड के सरकारी कर्मचारी और मंडी सुपरवाइजर परमजीत सिंह को विजिलेंस ब्यूरो की चंडीगढ़ फ्लाइंग स्क्वॉड ने भगतांवाला दाना मंडी में सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. साथ ही, उनके साथ एक और कर्मचारी को भी पकड़ा गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, परमजीत भगतांवाला दाना मंडी में एक आढ़ती से धान सीजन की रिश्वत मांग रहा था, लेकिन आढ़ती ने पैसे देने की बजाय सीधे विजिलेंस ब्यूरो, चंडीगढ़ में शिकायत कर दी. इसके बाद, जब परमजीत रिश्वत लेने पहुंचा, तो फ्लाइंग स्क्वॉड ने पहले से बिछाए गए जाल के जरिए उसे तुरंत पकड़ लिया.

मंडी बोर्ड में भ्रष्टाचार की पोल खुली

परमजीत के साथ एक और कर्मचारी भी मौजूद था. मंडी कर्मचारियों के अनुसार, वह रिश्वत मांगेन के मामले में शामिल नहीं था, लेकिन परमजीत के साथ होने के कारण जिम्मेदार ठहराया गया और फ्लाइंग स्क्वॉड ने उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की. इस मामले के सामने आने के बाद मंडी बोर्ड के अन्य कर्मचारियों की भी पोल खुल गई है, जो आढ़तियों से सरकारी सेवाओं के बदले रिश्वत लेते हैं.

