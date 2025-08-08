Punjab Jail Reform : पंजाब सरकार ने जेलों के संचालन को और अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है. जेल एवं परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज तीन नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें दो वार्डर रैंक और एक ग्रुप-डी कर्मचारी शामिल हैं. इनकी नियुक्ति तरस की श्रेणी में की गई है और ये नियुक्तियाँ जेल विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कारगर साबित होंगी. राज्य की विभिन्न जेलों में स्टाफ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग लगातार भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाया जा सके.

जेलों का आधुनिकीकरण

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस अवसर पर कहा कि पंजाब सरकार जेलों को केवल दंड के स्थान के रूप में नहीं, बल्कि सुधार, शिक्षा और पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है. सरकार का फोकस जेलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और कैदियों के विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास और कल्याण योजनाओं को और सशक्त करने पर है. यह पहल इस सोच के साथ की जा रही है कि सजा पूरी करने के बाद कैदी समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें और नई शुरुआत कर सकें.

कर्मचारियों की भूमिका

इस मौके पर आई.जी. जेल रूप कुमार अरोड़ा ने नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि जेलों में अनुशासन बनाए रखना और कैदियों के सुधार में सहयोग देना प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियाँ विभाग को और मजबूती प्रदान करेंगी और राज्य की जेल प्रणाली को अधिक संवेदनशील तथा परिणामोन्मुखी बनाएंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रयास पंजाब की जेलों को एक नई दिशा देने में मददगार साबित होगा.

यह भी पढ़ें : AAP की औद्योगिक रणनीति से साकार होगा “रंगला पंजाब” का सपना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप