Gujaratराज्य

किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

Shanti Kumari1 November 2025 - 2:43 PM
3 minutes read
Rajkot News
"राजकोट में किसान महापंचायत को संबोधित करते पंजाब CM भगवंत सिंह मान और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल"

Rajkot : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार, देश के राजनीतिक परिदृश्य में भगवा पार्टी के अंत की शुरुआत साबित होंगे और यह अत्याचार उनके राजनीतिक ताबूत की आख़िरी कील बनेंगे।

सीएम मान ने बीजेपी पह बोला हमला

राजकोट में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान के साथ ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मेहनतकश और बहादुर किसान भाजपा की तानाशाही प्रवृत्ति को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं ने किसान-विरोधी रवैया अपना लिया है, जो देश के हित में नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के अथक परिश्रम ने देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब भारत को अन्न संकट का सामना करना पड़ा था और उसे दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ती थी।

भाजपा के अत्याचारों ने देश को शर्मसार किया है – केजरीवाल

अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म भूमि पर भाजपा द्वारा किए गए अत्याचारों ने पूरे देश को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा गिरफ्तार किया 85 किसानों के परिवारों को सम्मानित करना चाहती थी, परंतु राज्य सरकार ने इस से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस संकट की घड़ी में देश के किसानों के साथ खड़ी है और उनको रिहा करवाने के लिए कोई कसर शेष नहीं छोड़गी।

टन में अनाज का योगदान सिर्फ पंजाब करता है – मान

भगवंत सिंह मान ने बताया कि आज केवल पंजाब ही ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय खाद्य पूल में 180 लाख मीट्रिक टन धान और 150 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का योगदान करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की किसान-विरोधी नीतियाँ साफ़ तौर पर सामने हैं — उदाहरण के तौर पर, गुजरात सरकार ने असमय वर्षा से तबाह हुई फसलों के लिए किसानों को एक पैसे का मुआवज़ा तक नहीं दिया। इसके विपरीत, पंजाब सरकार ने बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के लिए मात्र एक महीने के भीतर किसानों को मुआवज़े के चेक वितरित कर दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवज़े के रूप में दिए जा रहे हैं, जो देश में अब तक की सबसे बड़ी राशि है। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में किसानों की भारी भागीदारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा का पतन आरंभ हो चुका है।

भाजपा के ‘अच्छे दिन’ पर व्यंग्य

भगवंत मान ने कहा कि भाजपा के घमंडी नेता अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए किसानों को निशाना बना रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा के ‘अच्छे दिन’ आज भी एक छलावा हैं, लेकिन अब देश में बहुत जल्द ‘सच्चे दिन’ आएँगे — जब देश की जागरूक जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर सके, जबकि भाजपा सरकार ने जनता को सिर्फ़ अन्याय और दमन दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोग इन नेताओं को राजनीतिक गुमनामी की ओर धकेल देंगे, और इस किसान महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़ इसका प्रमाण है।

केंद्र और राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि अपने वैध अधिकार माँगने के लिए ही उन्हें अपराधी बना दिया जाता है, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि केंद्र और गुजरात, दोनों स्थानों पर भाजपा की सरकारें अब अमीर कारोबारियों की कठपुतलियाँ बन चुकी हैं, जिन पर वे लगातार मेहरबान हैं। उन्होंने कहा कि देश की संपत्तियाँ केंद्र सरकार के करीबी पूँजीपतियों को बेहद कम कीमतों पर बेची जा रही हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

कृषि और किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, परंतु अहंकारी भाजपा नेता उन्हें नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों ने उन किसानों की कठिनाइयाँ और बढ़ा दी हैं जिन्होंने देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

यह भी पढ़ें http://ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari1 November 2025 - 2:43 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

1 November 2025 - 3:19 PM
Photo of ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

1 November 2025 - 1:53 PM
Photo of Venkateswara Swamy temple : काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

Venkateswara Swamy temple : काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

1 November 2025 - 1:22 PM
Photo of गुजरात में किसान दमन के खिलाफ महापंचायत में बोले केजरीवाल- भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा

गुजरात में किसान दमन के खिलाफ महापंचायत में बोले केजरीवाल- भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा

1 November 2025 - 8:57 AM
Photo of हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए की 15 यूनियनों से बैठक

हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए की 15 यूनियनों से बैठक

31 October 2025 - 8:02 PM
Photo of मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

31 October 2025 - 7:42 PM
Photo of पंजाब में 19,491 किमी लिंक सड़कों का नवीनीकरण, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी पूरी जानकारी

पंजाब में 19,491 किमी लिंक सड़कों का नवीनीकरण, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी पूरी जानकारी

31 October 2025 - 7:08 PM
Photo of “युद्ध नशों के विरुद्ध” के 243वें दिन 76 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी और नशीले पदार्थ भी जब्त

“युद्ध नशों के विरुद्ध” के 243वें दिन 76 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी और नशीले पदार्थ भी जब्त

31 October 2025 - 6:11 PM
Photo of जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

31 October 2025 - 5:33 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षकों की मांगों पर की अहम बैठक, जायज़ मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षकों की मांगों पर की अहम बैठक, जायज़ मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा

31 October 2025 - 4:49 PM
Back to top button