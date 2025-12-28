Magh Mela 2025 : प्रयागराज में तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं। संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मेला क्षेत्र को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए इसे कई सेक्टर और जोनों में बांटा गया है।

सुरक्षित स्नान के लिए घाटों का सुधार कार्य

श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए संगम और आसपास के क्षेत्रों में कई घाटों का निर्माण और सुधार कार्य चल रहा है। इन घाटों पर फिसलन रोकने के उपाय, रेलिंग, प्रकाश व्यवस्था और गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। साथ ही, आवागमन को आसान बनाने के लिए गंगा और यमुना नदी पर 9 पांटून (पीपे के) पुल बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों तक आसानी से पहुँच सकें।

15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित

माघ मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं और 40 से अधिक पुलिस चौकियां अलग-अलग सेक्टरों में बनाई गई हैं। पूरे मेले में लगभग 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी, महिला पुलिस, जल पुलिस और आपदा राहत बल तैनात रहेंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।

17 फायर स्टेशन स्थापित

आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में 17 फायर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें फायर टेंडर, वाटर बाउजर और प्रशिक्षित दमकलकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा, नदी के आसपास जल पुलिस और आपदा राहत दल लगातार गश्त करेंगे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एंबुलेंस सेवाएं

श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एंबुलेंस सेवाएं तैनात की जा रही हैं। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, बिजली और प्रकाश व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर माघ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने बहुस्तरीय और मजबूत तैयारियां की हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व को शांति और सुविधा के साथ संपन्न कर सकें।

