Uttar Pradeshधर्मराज्य

प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरी, जानें श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या है व्यवस्था?

Shanti Kumari28 December 2025 - 3:18 PM
2 minutes read
Magh Mela 2025

Magh Mela 2025 : प्रयागराज में तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं। संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मेला क्षेत्र को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए इसे कई सेक्टर और जोनों में बांटा गया है।

सुरक्षित स्नान के लिए घाटों का सुधार कार्य

श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए संगम और आसपास के क्षेत्रों में कई घाटों का निर्माण और सुधार कार्य चल रहा है। इन घाटों पर फिसलन रोकने के उपाय, रेलिंग, प्रकाश व्यवस्था और गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। साथ ही, आवागमन को आसान बनाने के लिए गंगा और यमुना नदी पर 9 पांटून (पीपे के) पुल बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों तक आसानी से पहुँच सकें।

15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित

माघ मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं और 40 से अधिक पुलिस चौकियां अलग-अलग सेक्टरों में बनाई गई हैं। पूरे मेले में लगभग 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी, महिला पुलिस, जल पुलिस और आपदा राहत बल तैनात रहेंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।

17 फायर स्टेशन स्थापित

आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में 17 फायर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें फायर टेंडर, वाटर बाउजर और प्रशिक्षित दमकलकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा, नदी के आसपास जल पुलिस और आपदा राहत दल लगातार गश्त करेंगे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एंबुलेंस सेवाएं

श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एंबुलेंस सेवाएं तैनात की जा रही हैं। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, बिजली और प्रकाश व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर माघ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने बहुस्तरीय और मजबूत तैयारियां की हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व को शांति और सुविधा के साथ संपन्न कर सकें।

ये भी पढ़ें – माता-पिता के बीच अनबन ने ले ली बेटे की जान, आत्महत्या से पहले लगाया दर्दनाक स्टेटस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari28 December 2025 - 3:18 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

28 December 2025 - 8:09 PM
Photo of NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

28 December 2025 - 7:37 PM
Photo of वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

28 December 2025 - 7:18 PM
Photo of प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

28 December 2025 - 4:56 PM
Photo of खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

28 December 2025 - 4:00 PM
Photo of माता-पिता के बीच अनबन ने ले ली बेटे की जान, आत्महत्या से पहले लगाया दर्दनाक स्टेटस

माता-पिता के बीच अनबन ने ले ली बेटे की जान, आत्महत्या से पहले लगाया दर्दनाक स्टेटस

28 December 2025 - 2:44 PM
Photo of ममता बांग्लादेश जाकर वहीं की PM बन जाएं, सौगत रॉय के बयान पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

ममता बांग्लादेश जाकर वहीं की PM बन जाएं, सौगत रॉय के बयान पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

28 December 2025 - 2:41 PM
Photo of अपनी ही मां ने 6 वर्षीय बेटी का घोंटा गला, वजह जान हो जाएंगे हैरान

अपनी ही मां ने 6 वर्षीय बेटी का घोंटा गला, वजह जान हो जाएंगे हैरान

28 December 2025 - 12:36 PM
Photo of मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

28 December 2025 - 12:29 PM
Photo of काशी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, होटल और धर्मशालाएं फुल

काशी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, होटल और धर्मशालाएं फुल

28 December 2025 - 11:51 AM
Back to top button