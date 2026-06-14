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PM मोदी का फ्रांस दौरा: ट्रंप से संभावित मुलाकात, G7 और स्टार्टअप्स समेत अहम एजेंडों पर फोकस

Ajay Yadav14 June 2026 - 2:16 PM
2 minutes read
PM Modi France Visit 2026 :
PM मोदी की फ्रांस यात्रा: ट्रंप से संभावित मुलाकात, G7 और स्टार्टअप्स समेत अहम एजेंडों पर फोकस

PM Modi France visit 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस और स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे पर हैं. फ्रांस के नीस, एवियन और पेरिस में निर्धारित कार्यक्रमों के साथ-साथ स्लोवाकिया की यह यात्रा भारत की विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के नीस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की, उन्होंने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रमुख विकास साझेदार देशों के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना है.

भारत-फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता पर रहेगी वैश्विक नजर

नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह देखने को मिला. दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. दोनों नेता भारत-फ्रांस संबंधों की समीक्षा भी करेंगे, जिन्हें हाल ही में ‘विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया गया है. इस दौरान निवेश और रक्षा सहयोग से जुड़े नए समझौतों पर भी विचार होने की उम्मीद है.

भारत इनोवेट्स 2026 का संयुक्त शुभारंभ

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. यह आयोजन भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स और डीप-टेक नवाचारों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना है.

इस कार्यक्रम में 120 भारतीय नवप्रवर्तक, 15 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक वैश्विक निवेशकों की भागीदारी अपेक्षित है. इसके अलावा विभिन्न देशों के उद्योगपति, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि और वेंचर कैपिटल फर्मों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे. विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति की भी संभावना जताई जा रही है.

ट्रंप से संभावित मुलाकात पर नजर

फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित है. हालांकि भारतीय पक्ष की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार G7 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है.

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. यह दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 1993 में स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया का दौरा करेगा. इस दौरान वे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे.

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Ajay Yadav14 June 2026 - 2:16 PM
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