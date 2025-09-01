फटाफट पढ़ें
- तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन शुरू
- मोदी-पुतिन की मुलाकात, जिनपिंग साथ
- मोदी आज देंगे सम्मेलन को संबोधन
- तीनों नेता दिखे हंसते और बातचीत करते
- SCO प्लस में 20 देशों के नेता शामिल
SCO Summit 2025 : चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 25वां शिखर सम्मेलन जारी है. सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होती देखी गई. इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष चीन के तियानजिन में मौजूद हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे.
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मंच से सोमवार को एक बेहद ताकतवर तस्वीर सामने आई. इस तस्वीर ने एक ओर अमेरिका के मनमाने टैरिफ के रवैये को आईना दिखाया तो दूसरी तरफ दुनिया को बताया कि भारत के पास डोनाल्ड ट्रंप की हर रणनीति का काट है.
पीएम मोदी पुतिन का हाथ थामे हुए थे
चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के ग्रुप फोटो सेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आए. इस दौरान तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला. पीएम मोदी पुतिन का हाथ थामे हुए थे, जबकि जिनपिंग दोनों से बातें कर रहे थे. तीनों नेता आपस में बातचीत करते हुए खुलकर हंसते और ठहाके लगाते दिखाई दिए.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेताओं का स्वागत किया
तियानजिन में सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दस सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक शुरू हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ समूह की भावी दिशा तय करने के लिए एक दिवसीय विचार-विमर्श शुरू किया. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेताओं का स्वागत किया. 25वें शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत रविवार रात शी जिनपिंग की ओर से आयोजित भव्य रात्रिभोज से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित सभी प्रमुख नेता शामिल हुए.
इस साल का एससीओ शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष इस संगठन की अध्यक्षता कर रहे चीन ने एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20 विदेशी नेताओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है.
